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≡ В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39898
В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
Отправлено: 18.09.20 - 13:24
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36 высших учебных заведений Казахстана в этом году не получили образовательные государственных гранты. В списке есть и один костанайский вуз. По словам заместителя председателя НПП «Атамекен» Олжаса Ордабаева, министерство в том числе опиралось на составленный ими список.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1725
Re: В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по...
Отправлено: 18.09.20 - 13:24
#1
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именно Казахско-русский международный университет закончил Сиракузец.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9341
В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
Отправлено: 18.09.20 - 13:35
#2
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//36. Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжара/

что, там вообще все плохо?
это вуз президент которого Бибигуль Алдамжар
стала известна после
///«Некоторые люди со своим пророссийским шовинизмом, вы сидите не у себя. 25 лет прошло. Чего вы боитесь, казахи?» —///
при переименовании двух улиц в Костанае — Герцена и Тарана.
почему то ее не посадили за разжигание.
представляю какую политику в учебе и воспитании студентов она проповедует.
поделом, поделом.

[Исправлено: alex_60, 18.09.2020 - 13:42]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1725
В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
Отправлено: 18.09.20 - 13:40
#3
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Цитата:
alex_60:
академика Зулхарнай Алдамжара

вай..вай..вай, какой страшний ашибка сделал саставитель списка! Везде и всюду эти товарищи пишут название своего вуза - "имени Алдамжар" и категорически отрицают что сия фамилия может склоняться по падежам.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6932
В каких казахстанских вузах нельзя получить образование по государственному гранту в этом учебном году?
Отправлено: 18.09.20 - 13:41
#4
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Цитата:
alex_60:
стала известна после

Ага, она самая... Лично там присутствовал, подтверждаю....
Исмуратов её одергивал ... Дальше дело замяли, хотя надо было статью пришить за разжигание.
В общем так ей и надо...за то, что она часть своих студентов, полноправных граждан страны, считает не своими... но не отказывается от их денег.
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