Отправлено: - 12:44

Тот самый:

А здесь? Тупо теперь платно и всё. Эту трассу М36 хотя бы расширят до 4 полос? Или по платной также иногда будешь плестись за фурами в ряд и ждать случая, чтобы обогнать их?

Тот самый:

о в других странах

Цитата:расходы по 42500 и пенсионный фонд нужно отбивать)Цитата:ну мы же гонимся за рейтингами))) да и зачем делать альтернативу, когда народ просто схавает)