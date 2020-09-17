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≡ Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году: список
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39898
Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году: список
Отправлено: 17.09.20 - 10:36
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Почти половина всех дорог в Казахстане станет платной к концу 2024 года. В Нацкомпании "ҚазАвтоЖол" предоставили список данных трасс. По данным организации, внедрение платности до 2024 года запланировано поэтапно.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1725
Re: Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году:...
Отправлено: 17.09.20 - 10:36
#1
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йоптить! за езду по нашим убитым дорогам ищо и платить надо? что сборов от штрафов за маски уже не хватает?
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
913
Re: Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году:...
Отправлено: 17.09.20 - 11:10
#2
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Жесть.
Насколько знаю - в той же РФ строят новые дороги (шикарные), но делают их платными только при условии наличия бесплатной альтернативы. А у нас старые разбитые дороги сделают платными ультимативно?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
528
Re: Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году:...
Отправлено: 17.09.20 - 14:14
#3
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Нужно сначала построить автобан немецкий
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1246
Re: Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году:...
Отправлено: 17.09.20 - 19:36
#4
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А для чего автомобильный налог?)) Платить еще сверху за убитые дороги, точнее за их отсутствие.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1130
Re: Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году:...
Отправлено: 17.09.20 - 20:59
#5
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Цитата:
Yorik:
Степь большая, чем не альтернатива. КЗ как всегда идёт своим путём, независимость, однако.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
39
Re: Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году:...
Отправлено: 17.09.20 - 21:46
#6
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Уже не знают как деньги содрать с народа!! Скоро будет вышел из дома заплати,выехал на городскую улицу и пошел щёлкать счётчик 1км н-ная сумма тенге.Из воздуха деньги делают власть имущие
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5601
Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году: список
Отправлено: 17.09.20 - 21:52
#7
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Цитата:
Охотник:
Из воздуха деньги делают

Причём давно, те же маски, ношение коих обязательно, с разностью лишь по странам, в каких местах. Можно смело приравнять к налогу на воздух. ;-)
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
934
Re: Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году:...
Отправлено: 18.09.20 - 12:39
#8
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Молодцы! Если не ошибаюсь, то в других странах строят отдельную платную дорогу, которая позволяет добираться короче/быстрее. При этом всегда остаётся бесплатная альтернатива. Она возможно будет дольше, хуже, менее безопасная, но она будет. Например, в Гонконге есть несколько платных туннелей между островами, но при этом ты можешь поплыть и на пароме. И там ты понимаешь, что постройка подводного туннеля заняла прилично времени и денег.

Цитата:
Костанай - граница России (Троицк);


А здесь? Тупо теперь платно и всё. Эту трассу М36 хотя бы расширят до 4 полос? Или по платной также иногда будешь плестись за фурами в ряд и ждать случая, чтобы обогнать их?
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
532
Re: Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году:...
Отправлено: 18.09.20 - 12:44
#9
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Цитата:
Тот самый:
А здесь? Тупо теперь платно и всё. Эту трассу М36 хотя бы расширят до 4 полос? Или по платной также иногда будешь плестись за фурами в ряд и ждать случая, чтобы обогнать их?

расходы по 42500 и пенсионный фонд нужно отбивать)
Цитата:
Тот самый:
о в других странах

ну мы же гонимся за рейтингами))) да и зачем делать альтернативу, когда народ просто схавает)
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