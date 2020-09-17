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Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году: список
Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году: список
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39898
Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году: список
Отправлено: 17.09.20 - 10:36
Почти половина всех дорог в Казахстане станет платной к концу 2024 года. В Нацкомпании "ҚазАвтоЖол" предоставили список данных трасс. По данным организации, внедрение платности до 2024 года запланировано поэтапно.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1725
Re: Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году:...
Отправлено: 17.09.20 - 10:36
йоптить! за езду по нашим убитым дорогам ищо и платить надо? что сборов от штрафов за маски уже не хватает?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 19.11.09
- Сообщений:
- 913
Re: Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году:...
Отправлено: 17.09.20 - 11:10
Жесть.
Насколько знаю - в той же РФ строят новые дороги (шикарные), но делают их платными только при условии наличия бесплатной альтернативы. А у нас старые разбитые дороги сделают платными ультимативно?
Насколько знаю - в той же РФ строят новые дороги (шикарные), но делают их платными только при условии наличия бесплатной альтернативы. А у нас старые разбитые дороги сделают платными ультимативно?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 528
Re: Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году:...
Отправлено: 17.09.20 - 14:14
Нужно сначала построить автобан немецкий
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1246
Re: Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году:...
Отправлено: 17.09.20 - 19:36
А для чего автомобильный налог?)) Платить еще сверху за убитые дороги, точнее за их отсутствие.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1130
Re: Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году:...
Отправлено: 17.09.20 - 20:59
Цитата:
Yorik:Степь большая, чем не альтернатива. КЗ как всегда идёт своим путём, независимость, однако.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 39
Re: Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году:...
Отправлено: 17.09.20 - 21:46
Уже не знают как деньги содрать с народа!! Скоро будет вышел из дома заплати,выехал на городскую улицу и пошел щёлкать счётчик 1км н-ная сумма тенге.Из воздуха деньги делают власть имущие
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5601
Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году: список
Отправлено: 17.09.20 - 21:52
Цитата:
Причём давно, те же маски, ношение коих обязательно, с разностью лишь по странам, в каких местах. Можно смело приравнять к налогу на воздух.
Охотник:
Из воздуха деньги делают
Из воздуха деньги делают
Причём давно, те же маски, ношение коих обязательно, с разностью лишь по странам, в каких местах. Можно смело приравнять к налогу на воздух.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 934
Re: Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году:...
Отправлено: 18.09.20 - 12:39
Молодцы! Если не ошибаюсь, то в других странах строят отдельную платную дорогу, которая позволяет добираться короче/быстрее. При этом всегда остаётся бесплатная альтернатива. Она возможно будет дольше, хуже, менее безопасная, но она будет. Например, в Гонконге есть несколько платных туннелей между островами, но при этом ты можешь поплыть и на пароме. И там ты понимаешь, что постройка подводного туннеля заняла прилично времени и денег.
Цитата:
А здесь? Тупо теперь платно и всё. Эту трассу М36 хотя бы расширят до 4 полос? Или по платной также иногда будешь плестись за фурами в ряд и ждать случая, чтобы обогнать их?
Цитата:
Костанай - граница России (Троицк);
А здесь? Тупо теперь платно и всё. Эту трассу М36 хотя бы расширят до 4 полос? Или по платной также иногда будешь плестись за фурами в ряд и ждать случая, чтобы обогнать их?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 532
Re: Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году:...
Отправлено: 18.09.20 - 12:44
Цитата:
расходы по 42500 и пенсионный фонд нужно отбивать)
Цитата:
ну мы же гонимся за рейтингами))) да и зачем делать альтернативу, когда народ просто схавает)
Тот самый:
А здесь? Тупо теперь платно и всё. Эту трассу М36 хотя бы расширят до 4 полос? Или по платной также иногда будешь плестись за фурами в ряд и ждать случая, чтобы обогнать их?
А здесь? Тупо теперь платно и всё. Эту трассу М36 хотя бы расширят до 4 полос? Или по платной также иногда будешь плестись за фурами в ряд и ждать случая, чтобы обогнать их?
расходы по 42500 и пенсионный фонд нужно отбивать)
Цитата:
Тот самый:
о в других странах
о в других странах
ну мы же гонимся за рейтингами))) да и зачем делать альтернативу, когда народ просто схавает)
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