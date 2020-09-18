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≡ В северных регионах по маршруту перелётных птиц проведут вакцинацию против птичьего гриппа
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39896
В северных регионах по маршруту перелётных птиц проведут вакцинацию против птичьего гриппа
Отправлено: 18.09.20 - 12:22
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Вакцинацию проведут в граничащих с Россией районах Костанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей, а также в некоторых районах Акмолинской области в радиусе 20 км от птицефабрик и по маршруту перелёта диких птиц.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20030
Re: В северных регионах по маршруту перелётных птиц проведут...
Отправлено: 18.09.20 - 12:22
#1
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А я то - думаю. Что это курятина - подешевела?... :lol: :-)
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