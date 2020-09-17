Театры и общепит в ТРЦ - Что разрешается и что запрещено с 17 сентября в Костанайской области постановлением главного санврача региона

Отправлено: - 11:46

Цитата-/все будут рады/



Цитата-/вряд ли кто-то/





Постоянно тебя несёт на "одобряемс" к 3 лицам и упование на них,не уверен в своих суждениях что приходится зазывалой работать? А и зачем я спрашиваю,ты же ловишся уже на раз)









Цитата-/для одаренных степью там буквами написано - регистрация/







Хорошо,продолжим,а что сподвигло тебя в жизни на регистрацию на форуме дабы изливать здесь свои комплексы? Вспоминай) это должен был быть хороший триггер)







А по теме поста,все логично и правильно,кто против может написать но никого не вижу)





Цитата-/ещё не всё развалили/





Дядя очки надень,глянь на фотки по новостям да даже на этом посте)что видишь?