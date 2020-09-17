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≡ Театры и общепит в ТРЦ - Что разрешается и что запрещено с 17 сентября в Костанайской области постановлением главного санврача региона
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39896
Театры и общепит в ТРЦ - Что разрешается и что запрещено с 17 сентября в Костанайской области постановлением главного санврача региона
Отправлено: 17.09.20 - 21:39
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Главный государственный санитарный врач Костанайской области Владимир Нечитайло сегодня, 17 сентября, внес изменения и дополнения в свои предыдущие постановления о режиме карантина.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
532
Re: Театры и общепит в ТРЦ - Что разрешается и что запрещено с...
Отправлено: 18.09.20 - 11:35
#15
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Цитата:
abaika95:
Если есть комплексы то будем лечить их)

давно тебе пора) форумчане все будут рады.
Цитата:
drakon:
Что случилось у тебя 8 августа 2018 года?

для одаренных степью там буквами написано - регистрация.. :lol: Цитата:
abaika95:
А по теме поста, все правильно и решения все верные!

вряд ли кто-то принимает всерьез это одобрение)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5024
Театры и общепит в ТРЦ - Что разрешается и что запрещено с 17 сентября в Костанайской области постановлением главного санврача региона
Отправлено: 18.09.20 - 11:46
#16
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Цитата-/все будут рады/

Цитата-/вряд ли кто-то/


Постоянно тебя несёт на "одобряемс" к 3 лицам и упование на них,не уверен в своих суждениях что приходится зазывалой работать? А и зачем я спрашиваю,ты же ловишся уже на раз)




Цитата-/для одаренных степью там буквами написано - регистрация/



Хорошо,продолжим,а что сподвигло тебя в жизни на регистрацию на форуме дабы изливать здесь свои комплексы? Вспоминай) это должен был быть хороший триггер)



А по теме поста,все логично и правильно,кто против может написать но никого не вижу)


Цитата-/ещё не всё развалили/


Дядя очки надень,глянь на фотки по новостям да даже на этом посте)что видишь?
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Н
* НОЧНОЙ ДОЗОР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
7
Re: Театры и общепит в ТРЦ - Что разрешается и что запрещено с...
Отправлено: 18.09.20 - 11:50
#17
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Цитата:
В выходные и праздничные дни, согласно трудовому законодательству РК, вводятся следующие ограничительные меры:

– приостановление работы торговых домов, торгово-развлекательных центров за исключением продуктовых супермаркетов и аптек, находящихся в них, а также объектов по продаже запасных частей для автомобилей и сельскохозяйственной техники;

Источник:


А кто знает разницу в понятиях ТЦ и ТД???

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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
532
Re: Театры и общепит в ТРЦ - Что разрешается и что запрещено с...
Отправлено: 18.09.20 - 12:08
#18
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Цитата:
abaika95:
форуме дабы изливать здесь свои комплексы?

речь шла понятно же о ком)) зачем делать вид что не о тебе?
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
912
Театры и общепит в ТРЦ - Что разрешается и что запрещено с 17 сентября в Костанайской области постановлением главного санврача региона
Отправлено: 18.09.20 - 12:27
#19
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Цитата:
НОЧНОЙ ДОЗОР:
А кто знает разницу в понятиях ТЦ и ТД???

Тут можно посмотреть, есть классификация...
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9340
Театры и общепит в ТРЦ - Что разрешается и что запрещено с 17 сентября в Костанайской области постановлением главного санврача региона
Отправлено: 18.09.20 - 12:35
#20
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ЦУМ не работает на выходных.
Гросс работает, но он как бы просто магазин.
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