Отправлено: - 23:04

maxsaf:

Третья на баннере 10 метров от магаза, такая же точно, но размер 3М на 6М и четвертая, точно такая же картинка, только маленькая, меньше первой, но по тв. Что реклама, а что нет?

Цитата:Внутри магазина информация, так же как и на окне. За рекламу на баннере и по TV, Вы уже заплатили. Не так разве? Какой налог ещё тогда.