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Спор о вывесках на фоне карантина
Спор о вывесках на фоне карантина
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39894
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 08:56
Богата наша жизнь на противоречия. С одной стороны, правительство пытается спасти малый и средний бизнес от «коронакризиса»: вводит налоговые льготы, отсрочки по кредитам. В то же время раз за разом всплывают скандалы, в которых государство не просто не помогает, но еще и пытается вколотить дополнительный гвоздь в крышку гроба с короткой надписью МСБ. При этом чиновники заявляют, что они просто выполняют свою работу. А предприниматели говорят, что власть, наказывая их, пытается восполнить оскудевшую госказну.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4096
Re: Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 22:57
Какое заманчивое предложение. И что думаете делать?
Я поеду в тургай пасти баранов, где нет интернета, все уже достали
Я поеду в тургай пасти баранов, где нет интернета, все уже достали
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 22:57
Ок,Эл.
Комп - в кредит под 0%.
Одна картинка висит внутри магазина, вторая такая же но побольше на окне магаза, смотрит наружу. Третья на баннере 10 метров от магаза, такая же точно, но размер 3М на 6М и четвертая, точно такая же картинка, только маленькая, меньше первой, но по тв. Что реклама, а что нет?
Комп - в кредит под 0%.
Одна картинка висит внутри магазина, вторая такая же но побольше на окне магаза, смотрит наружу. Третья на баннере 10 метров от магаза, такая же точно, но размер 3М на 6М и четвертая, точно такая же картинка, только маленькая, меньше первой, но по тв. Что реклама, а что нет?
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 22:58
Цитата:
Не примите за издевку - очень разумно.
сайлау курманов:
Я поеду в тургай пасти баранов, где нет интернета, все уже достали
Я поеду в тургай пасти баранов, где нет интернета, все уже достали
Не примите за издевку - очень разумно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5597
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 23:04
Цитата:
Внутри магазина информация, так же как и на окне. За рекламу на баннере и по TV, Вы уже заплатили. Не так разве? Какой налог ещё тогда.
maxsaf:
Третья на баннере 10 метров от магаза, такая же точно, но размер 3М на 6М и четвертая, точно такая же картинка, только маленькая, меньше первой, но по тв. Что реклама, а что нет?
Третья на баннере 10 метров от магаза, такая же точно, но размер 3М на 6М и четвертая, точно такая же картинка, только маленькая, меньше первой, но по тв. Что реклама, а что нет?
Внутри магазина информация, так же как и на окне. За рекламу на баннере и по TV, Вы уже заплатили. Не так разве? Какой налог ещё тогда.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5597
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 23:07
Кстати по TV у нас во всяком случае ну ооочень дорого. Всего за несколько секунд сотни, если не миллионы евро. Не каждый себе позволит. Ну по слухам конечно
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 23:13
Цитата:
Налог на рекламу, он так и называется))
elektron:
Какой налог ещё тогда.
Какой налог ещё тогда.
Налог на рекламу, он так и называется))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5597
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 23:21
Цитата:
Вот пусть с рекламных агентств и "стригут".
А не с информационных плакатов. Иначе скоро в Костанае все будут ходить просто у белых (серых может чёрных) стёкл и только догадываться, что там внутри, электроника или продукты.
Предприниматель, должен же как то свой продукт пропихивать?
Или это прикол такой?))
maxsaf:
Налог на рекламу, он так и называется))
Налог на рекламу, он так и называется))
Вот пусть с рекламных агентств и "стригут".
А не с информационных плакатов. Иначе скоро в Костанае все будут ходить просто у белых (серых может чёрных) стёкл и только догадываться, что там внутри, электроника или продукты.
Предприниматель, должен же как то свой продукт пропихивать?
Или это прикол такой?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5597
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 23:32
Цитата:
Или это к тому, что могут и налог на вывески с названиями заведений, придумать? ))
Ну тогда я всё, в ауте.
maxsaf:
Налог на рекламу, он так и называется))
Налог на рекламу, он так и называется))
Или это к тому, что могут и налог на вывески с названиями заведений, придумать? ))
Ну тогда я всё, в ауте.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 39
Re: Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 23:33
Вообще оборзело наше государство!! Сначала надо определиться что счтитать вывеской,а что рекламой и только потом деньги драть. Любой здравомыслящий человек понимает что просто вывеска с картинками товара это просто вывеска и не как не реклама. Реклама это телефоны,акции,всякие заманухи о скидках. Но наши долбоящеры всё гребут под одну гребёнку лишь бы бабло содрать
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 23:33
Стало интересно, как в Канаде с этим. Оказывается, правительство даже возмещает часть затрат на рекламу, вплоть до визитных карточек))
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 23:34
Цитата:
Ну а что мешает?))
elektron:
налог на вывески с названиями заведений, придумать?
налог на вывески с названиями заведений, придумать?
Ну а что мешает?))
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 23:36
Цитата:
Бегло глянул закон о рекламе в последней редакции - там уже все это есть
Охотник:
Сначала надо определиться что счтитать вывеской,а что рекламой
Сначала надо определиться что счтитать вывеской,а что рекламой
Бегло глянул закон о рекламе в последней редакции - там уже все это есть
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