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≡ Спор о вывесках на фоне карантина
 
 
Страница 2 из 2«12
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39894
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 08:56
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Богата наша жизнь на противоречия. С одной стороны, правительство пытается спасти малый и средний бизнес от «коронакризиса»: вводит налоговые льготы, отсрочки по кредитам. В то же время раз за разом всплывают скандалы, в которых государство не просто не помогает, но еще и пытается вколотить дополнительный гвоздь в крышку гроба с короткой надписью МСБ. При этом чиновники заявляют, что они просто выполняют свою работу. А предприниматели говорят, что власть, наказывая их, пытается восполнить оскудевшую госказну.

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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4096
Re: Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 22:57
#15
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Какое заманчивое предложение. И что думаете делать?
Я поеду в тургай пасти баранов, где нет интернета, все уже достали
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7536
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 22:57
#16
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Ок,Эл.
Комп - в кредит под 0%.

Одна картинка висит внутри магазина, вторая такая же но побольше на окне магаза, смотрит наружу. Третья на баннере 10 метров от магаза, такая же точно, но размер 3М на 6М и четвертая, точно такая же картинка, только маленькая, меньше первой, но по тв. Что реклама, а что нет?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7536
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 22:58
#17
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Цитата:
сайлау курманов:
Я поеду в тургай пасти баранов, где нет интернета, все уже достали

Не примите за издевку - очень разумно.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5597
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 23:04
#18
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Цитата:
maxsaf:
Третья на баннере 10 метров от магаза, такая же точно, но размер 3М на 6М и четвертая, точно такая же картинка, только маленькая, меньше первой, но по тв. Что реклама, а что нет?

Внутри магазина информация, так же как и на окне. За рекламу на баннере и по TV, Вы уже заплатили. Не так разве? Какой налог ещё тогда.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5597
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 23:07
#19
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Кстати по TV у нас во всяком случае ну ооочень дорого. Всего за несколько секунд сотни, если не миллионы евро. Не каждый себе позволит. Ну по слухам конечно :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7536
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 23:13
#20
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Цитата:
elektron:
Какой налог ещё тогда.

Налог на рекламу, он так и называется))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5597
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 23:21
#21
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Цитата:
maxsaf:
Налог на рекламу, он так и называется))

Вот пусть с рекламных агентств и "стригут". :lol:
А не с информационных плакатов. Иначе скоро в Костанае все будут ходить просто у белых (серых может чёрных) стёкл и только догадываться, что там внутри, электроника или продукты.
Предприниматель, должен же как то свой продукт пропихивать?
Или это прикол такой?))
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5597
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 23:32
#22
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Цитата:
maxsaf:
Налог на рекламу, он так и называется))

Или это к тому, что могут и налог на вывески с названиями заведений, придумать? ))
Ну тогда я всё, в ауте. :lol:
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О
* Охотник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
39
Re: Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 23:33
#23
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Вообще оборзело наше государство!! Сначала надо определиться что счтитать вывеской,а что рекламой и только потом деньги драть. Любой здравомыслящий человек понимает что просто вывеска с картинками товара это просто вывеска и не как не реклама. Реклама это телефоны,акции,всякие заманухи о скидках. Но наши долбоящеры всё гребут под одну гребёнку лишь бы бабло содрать
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7536
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 23:33
#24
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Стало интересно, как в Канаде с этим. Оказывается, правительство даже возмещает часть затрат на рекламу, вплоть до визитных карточек))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7536
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 23:34
#25
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Цитата:
elektron:
налог на вывески с названиями заведений, придумать?

Ну а что мешает?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7536
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 23:36
#26
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Цитата:
Охотник:
Сначала надо определиться что счтитать вывеской,а что рекламой

Бегло глянул закон о рекламе в последней редакции - там уже все это есть
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