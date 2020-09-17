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≡ Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали лауреатами международного конкурса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39894
Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали лауреатами международного конкурса
Отправлено: 17.09.20 - 12:37
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Внимательные читатели заметили, что за это время в «НГ» появились новые журналисты. Начинали проект 10 человек. До финала дошли шестеро. Мы гордимся, что трое из них особо отмечены организаторами проекта.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5008
Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали лауреатами международного конкурса
Отправлено: 17.09.20 - 22:10
#15
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Цитата-/Это што за штука такая?Куда Гаязов отказался идти/



К Газяову вопросов нет
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7529
Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали лауреатами международного конкурса
Отправлено: 17.09.20 - 22:20
#16
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Цитата:
abaika95:
А ты на этом конкурсе в жюри как почетный победитель 5 лет подряд?)

Лестно, но нет. Я по другую сторону баррикад ))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7529
Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали лауреатами международного конкурса
Отправлено: 17.09.20 - 22:33
#17
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Цитата:
abaika95:
К Газяову вопросов нет

А почему нет? У него под боком пол-ляма баксов сперли, и это только на одном обьекте - а он даже не в курсе, че за обьект. И сколько таких обьектов всего?
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