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Спор о вывесках на фоне карантина
Спор о вывесках на фоне карантина
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39894
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 08:56
Богата наша жизнь на противоречия. С одной стороны, правительство пытается спасти малый и средний бизнес от «коронакризиса»: вводит налоговые льготы, отсрочки по кредитам. В то же время раз за разом всплывают скандалы, в которых государство не просто не помогает, но еще и пытается вколотить дополнительный гвоздь в крышку гроба с короткой надписью МСБ. При этом чиновники заявляют, что они просто выполняют свою работу. А предприниматели говорят, что власть, наказывая их, пытается восполнить оскудевшую госказну.
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Читать статью
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9336
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 08:56
плюс пеня за 8 месяцев.
которая продолжает капать каждый день.
идиотизм со стороны государства в том, что оно освободило на три года от подоходного налога малый бизнес.
отсрочило другие платежи.
но за вывеску- магазин- давай плати .
реально за это начислены эти налоги. в курсе вопроса просто.
что такое вывеска и что такое реклама споры идут
лет десять минимум.
и в каждом городе они решаются по своему.
у нас говорят- вывеска это индивидуализация вашей деятельности,
а значит реклама,так что вперед на оплату.
и реально похоже доказать что то можно только через суд.
или не доказать.
хотя есть закон ,который каждая их сторон понимает по своему.
многие не понимали, почему к примеру на норме, фикспрайсе,
давно нет картинок колбасы, стиральных порошков, а голые стекла.
а дело было не в бобине, а в государстве.
которая решила забрать обратно 42500 к примеру.
сделать город безликой деревней ,где только голые стены и стекла,
и нет места краскам.
рс. ау, налоговая, мы тут еще воздухом дышим на улице,
вперед,там такие суммы..
два новых КБК прям видны,
за кислород и за углекислый газ.
[Исправлено: alex_60, 17.09.2020 - 09:02]
которая продолжает капать каждый день.
идиотизм со стороны государства в том, что оно освободило на три года от подоходного налога малый бизнес.
отсрочило другие платежи.
но за вывеску- магазин- давай плати .
реально за это начислены эти налоги. в курсе вопроса просто.
что такое вывеска и что такое реклама споры идут
лет десять минимум.
и в каждом городе они решаются по своему.
у нас говорят- вывеска это индивидуализация вашей деятельности,
а значит реклама,так что вперед на оплату.
и реально похоже доказать что то можно только через суд.
или не доказать.
хотя есть закон ,который каждая их сторон понимает по своему.
многие не понимали, почему к примеру на норме, фикспрайсе,
давно нет картинок колбасы, стиральных порошков, а голые стекла.
а дело было не в бобине, а в государстве.
которая решила забрать обратно 42500 к примеру.
сделать город безликой деревней ,где только голые стены и стекла,
и нет места краскам.
рс. ау, налоговая, мы тут еще воздухом дышим на улице,
вперед,там такие суммы..
два новых КБК прям видны,
за кислород и за углекислый газ.
[Исправлено: alex_60, 17.09.2020 - 09:02]
Г
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.04.12
- Сообщений:
- 701
Re: Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 10:39
Цитата:
Тоже хотел сказать. Налог за то что люди на своё стекло повесили свою картинку???Или на свою крышу своё название? Идиотизм. Точно дерут деньги со всего на что глаз попадёт.
alex_60:
рс. ау, налоговая, мы тут еще воздухом дышим на улице, вперед,там такие суммы..
рс. ау, налоговая, мы тут еще воздухом дышим на улице, вперед,там такие суммы..
Тоже хотел сказать. Налог за то что люди на своё стекло повесили свою картинку???Или на свою крышу своё название? Идиотизм. Точно дерут деньги со всего на что глаз попадёт.
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 11:05
Цитата:
Ну ведь если вы в своем магазине своему соседу продадите свой пузырь и сиги, вы и налог и акциз и лицензию оплачиваете. Это не смущает?
Гриня:
Налог за то что люди на своё стекло повесили свою картинку???Или на свою крышу своё название?
Налог за то что люди на своё стекло повесили свою картинку???Или на свою крышу своё название?
Ну ведь если вы в своем магазине своему соседу продадите свой пузырь и сиги, вы и налог и акциз и лицензию оплачиваете. Это не смущает?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4094
Re: Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 16:41
А мне позвонили и предложили дополнительную декларацию закинуть за прошлый год и добровольно поднять обороты так на лямчиков три , по хорошему. В дальнейшем я по этой декларации должен буду оплатить триста тысяч и могу спокойно дальше прожигать свою никчемную жизнь
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 22:08
Цитата:
Какое заманчивое предложение. И что думаете делать?
сайлау курманов:
А мне позвонили и предложили дополнительную декларацию закинуть за прошлый год и добровольно поднять обороты так на лямчиков три
А мне позвонили и предложили дополнительную декларацию закинуть за прошлый год и добровольно поднять обороты так на лямчиков три
Какое заманчивое предложение. И что думаете делать?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5590
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 22:18
Грёбанный стыд! Побираться на вывесках магазинов и других фирм. Как до такого докатились то?
Что мало им их рекламы, что автобусы "калечат"?
А на магазинах не реклама, а информация о товаре.
Что мало им их рекламы, что автобусы "калечат"?
А на магазинах не реклама, а информация о товаре.
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 22:23
Цитата:
Простите мне мою серость - а в чем разница?))
elektron:
А на магазинах не реклама, а информация о товаре.
А на магазинах не реклама, а информация о товаре.
Простите мне мою серость - а в чем разница?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5008
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 22:29
Цитата-/Грёбанный стыд! Побираться на вывесках магазинов и других фирм/
Кстати а у вас в Германии как с налогами на рекламу?)
Кстати а у вас в Германии как с налогами на рекламу?)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5590
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 22:33
Цитата:
Прощаю
Но ценник на колбасе с рисунком реклама? а без рисунка превращается в просто ценник?
бред же. Тем более покупатель должен знать "ориентацию"- направленность магазина. Это же очевидные вещи.
Реклама в мрём понимании, если я беру заказ на то, что бы какой то продукт пропиарить, так сказать.
А если я просто вывешиваю цену за услугу с картинкой или фото, на моём же магазине, то это всё же информация о предоставлении той или другой услуги. А клиент-покупатель уже сам может выбрать.
maxsaf:
Простите мне мою серость - а в чем разница?))
Простите мне мою серость - а в чем разница?))
Прощаю
Но ценник на колбасе с рисунком реклама? а без рисунка превращается в просто ценник?
бред же. Тем более покупатель должен знать "ориентацию"- направленность магазина. Это же очевидные вещи.
Реклама в мрём понимании, если я беру заказ на то, что бы какой то продукт пропиарить, так сказать.
А если я просто вывешиваю цену за услугу с картинкой или фото, на моём же магазине, то это всё же информация о предоставлении той или другой услуги. А клиент-покупатель уже сам может выбрать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5590
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 22:36
Цитата:
На рекламу, не в курсе. По TV, радио или плакаты, стоит денег. Но не информационный плакатик у прилавка, у магазина. Да те же газетные брошюрки с предложениями от разных магазинов, что по почтовым ящикам разносят - бесплатно.
abaika95:
Кстати а у вас в Германии как с налогами на рекламу?)
Кстати а у вас в Германии как с налогами на рекламу?)
На рекламу, не в курсе. По TV, радио или плакаты, стоит денег. Но не информационный плакатик у прилавка, у магазина. Да те же газетные брошюрки с предложениями от разных магазинов, что по почтовым ящикам разносят - бесплатно.
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