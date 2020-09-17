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Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали лауреатами международного конкурса
Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали лауреатами международного конкурса
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39894
Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали лауреатами международного конкурса
Отправлено: 17.09.20 - 12:37
Внимательные читатели заметили, что за это время в «НГ» появились новые журналисты. Начинали проект 10 человек. До финала дошли шестеро. Мы гордимся, что трое из них особо отмечены организаторами проекта.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1766
Re: Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали...
Отправлено: 17.09.20 - 12:37
Поздравляю!!! Не оскудела земля р... казахская!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 521
Re: Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали...
Отправлено: 17.09.20 - 12:46
Юджин молодец капитальный!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9336
Re: Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали...
Отправлено: 17.09.20 - 12:53
Молодцы.
так держать.
так держать.
Re: Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали...
Отправлено: 17.09.20 - 12:59
По мне лучше всех сейчас Кушмурунец Каталевич,поднимающий остросоциальные вопросы своего района на которого кстати реагируют госорганы,как с новостью о кладбище.А Юджин не обтективен,особенно в вопросах пресловутой кронировки деревьев.Надеюсь в следующем году 1 место возьмёт Юрий!)
Re: Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали...
Отправлено: 17.09.20 - 13:17
Поздравляю, Евгений!
Поздравляю,Юрий!
Успехов в дальнейшем вам, ребята!
Поздравляю,Юрий!
Успехов в дальнейшем вам, ребята!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 388
Re: Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали...
Отправлено: 17.09.20 - 19:42
Цитата:
А можно ссылки, где её почитать можно?
Полина ВЕРТИЛЕЦКАЯ
А можно ссылки, где её почитать можно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5586
Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали лауреатами международного конкурса
Отправлено: 17.09.20 - 20:10
Ну что сказать, молодцы.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 980
Re: Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали...
Отправлено: 17.09.20 - 20:50
Цитата:
Молодцы!!
Вам, Абайка, тоже надо участвовать в этом конкурсе: по уровню интеллекта, компетентности, умению логически выражать свою точку зрения и отстаивать её - вам тут мало равных, практически НЕТ. Так что, дерзайте: дорогу осилит идущий.
abaika95:
Молодцы!!
Вам, Абайка, тоже надо участвовать в этом конкурсе: по уровню интеллекта, компетентности, умению логически выражать свою точку зрения и отстаивать её - вам тут мало равных, практически НЕТ. Так что, дерзайте: дорогу осилит идущий.
Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали лауреатами международного конкурса
Отправлено: 17.09.20 - 21:14
Цитата:
Интеллект, компетентность, логика, принципиальность? И равных НЕТ?
Хорошая шутка!!!
Хотя в нашей Курепке и рак - рыба!
ACROS:
Вам, Абайка, тоже надо участвовать в этом конкурсе: по уровню интеллекта, компетентности, умению логически выражать свою точку зрения и отстаивать её - вам тут мало равных, практически НЕТ.
Вам, Абайка, тоже надо участвовать в этом конкурсе: по уровню интеллекта, компетентности, умению логически выражать свою точку зрения и отстаивать её - вам тут мало равных, практически НЕТ.
Интеллект, компетентность, логика, принципиальность? И равных НЕТ?
Хорошая шутка!!!
Хотя в нашей Курепке и рак - рыба!
Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали лауреатами международного конкурса
Отправлено: 17.09.20 - 21:35
Цитата-/Вам, Абайка, тоже надо участвовать в этом конкурсе: по уровню интеллекта, компетентности, умению логически выражать свою точку зрения и отстаивать её - вам тут мало равных, практически НЕТ. Так что, дерзайте: дорогу осилит идущий./
Действительно,а то скоро читать некого будет)
Цитата-/Хорошая шутка!!! Хотя в нашей Курепке и рак - рыба!/
Передумал,в праймериз пойду,Таноми поддержите меня? Как вы к праймериз относитесь?) Учтите ответ я знаю)
Действительно,а то скоро читать некого будет)
Цитата-/Хорошая шутка!!! Хотя в нашей Курепке и рак - рыба!/
Передумал,в праймериз пойду,Таноми поддержите меня? Как вы к праймериз относитесь?) Учтите ответ я знаю)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 7524
Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали лауреатами международного конкурса
Отправлено: 17.09.20 - 21:41
Цитата:
Он уже участвует в конкурсе. Правда немного другом)) но явно в фаворитах))
ACROS:
Вам, Абайка, тоже надо участвовать в этом конкурсе
Вам, Абайка, тоже надо участвовать в этом конкурсе
Он уже участвует в конкурсе. Правда немного другом)) но явно в фаворитах))
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