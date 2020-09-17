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≡ Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали лауреатами международного конкурса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39894
Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали лауреатами международного конкурса
Отправлено: 17.09.20 - 12:37
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Внимательные читатели заметили, что за это время в «НГ» появились новые журналисты. Начинали проект 10 человек. До финала дошли шестеро. Мы гордимся, что трое из них особо отмечены организаторами проекта.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1766
Re: Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали...
Отправлено: 17.09.20 - 12:37
#1
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Поздравляю!!! Не оскудела земля р... казахская! :lol:
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
521
Re: Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали...
Отправлено: 17.09.20 - 12:46
#2
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Юджин молодец капитальный! :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9336
Re: Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали...
Отправлено: 17.09.20 - 12:53
#3
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Молодцы.
так держать.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5005
Re: Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали...
Отправлено: 17.09.20 - 12:59
#4
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По мне лучше всех сейчас Кушмурунец Каталевич,поднимающий остросоциальные вопросы своего района на которого кстати реагируют госорганы,как с новостью о кладбище.А Юджин не обтективен,особенно в вопросах пресловутой кронировки деревьев.Надеюсь в следующем году 1 место возьмёт Юрий!)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
1988
Re: Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали...
Отправлено: 17.09.20 - 13:17
#5
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Поздравляю, Евгений!
Поздравляю,Юрий!
Успехов в дальнейшем вам, ребята!
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
388
Re: Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали...
Отправлено: 17.09.20 - 19:42
#6
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Цитата:
Полина ВЕРТИЛЕЦКАЯ

А можно ссылки, где её почитать можно?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5586
Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали лауреатами международного конкурса
Отправлено: 17.09.20 - 20:10
#7
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Ну что сказать, молодцы.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
980
Re: Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали...
Отправлено: 17.09.20 - 20:50
#8
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Цитата:
abaika95:


Молодцы!!
Вам, Абайка, тоже надо участвовать в этом конкурсе: по уровню интеллекта, компетентности, умению логически выражать свою точку зрения и отстаивать её - вам тут мало равных, практически НЕТ. Так что, дерзайте: дорогу осилит идущий.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
1988
Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали лауреатами международного конкурса
Отправлено: 17.09.20 - 21:14
#9
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Цитата:
ACROS:
Вам, Абайка, тоже надо участвовать в этом конкурсе: по уровню интеллекта, компетентности, умению логически выражать свою точку зрения и отстаивать её - вам тут мало равных, практически НЕТ.


Интеллект, компетентность, логика, принципиальность? И равных НЕТ?
Хорошая шутка!!! :-)
Хотя в нашей Курепке и рак - рыба!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5005
Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали лауреатами международного конкурса
Отправлено: 17.09.20 - 21:35
#10
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Цитата-/Вам, Абайка, тоже надо участвовать в этом конкурсе: по уровню интеллекта, компетентности, умению логически выражать свою точку зрения и отстаивать её - вам тут мало равных, практически НЕТ. Так что, дерзайте: дорогу осилит идущий./



Действительно,а то скоро читать некого будет)




Цитата-/Хорошая шутка!!! Хотя в нашей Курепке и рак - рыба!/



Передумал,в праймериз пойду,Таноми поддержите меня? Как вы к праймериз относитесь?) Учтите ответ я знаю)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7524
Журналистика как состояние души. Сразу три автора «НГ» стали лауреатами международного конкурса
Отправлено: 17.09.20 - 21:41
#11
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Цитата:
ACROS:
Вам, Абайка, тоже надо участвовать в этом конкурсе

Он уже участвует в конкурсе. Правда немного другом)) но явно в фаворитах))
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