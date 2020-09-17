Отправлено: - 21:14

ACROS:

Вам, Абайка, тоже надо участвовать в этом конкурсе: по уровню интеллекта, компетентности, умению логически выражать свою точку зрения и отстаивать её - вам тут мало равных, практически НЕТ.

Цитата:Интеллект, компетентность, логика, принципиальность? И равных НЕТ?Хорошая шутка!!!Хотя в нашей Курепке и рак - рыба!