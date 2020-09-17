Отправлено: - 19:15

arman_kst:

Зачем входы на переход делать только на одну сторону? Нельзя было построить вместо С-формой на Х-формой. Чтобы не обходить далеко. Да и на плитке люди будут падать зимой

Цитата:А действительно, почему не Х-формой, очень удобно было бы.