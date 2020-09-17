Re: Автомобиль сбил насмерть пешехода на ночной дороге в...

Отправлено: - 21:02

Встретились два барана на узкой дорожке ,один летит глаза вылупил ничего не видет, другой переходит в неположенном месте и надеятся,что машина сама остановится. А видимость вчера после дождя была никакая. И кого теперь верить?? А?