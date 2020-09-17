Прогноз на 5 дней
небольшой проливной дождь+12°C
  • 753 мм рт.ст.
  • 87% влажность
  • С-СЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в Костанае можно будет с 1 ноября
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39893
Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в Костанае можно будет с 1 ноября
Отправлено: 17.09.20 - 13:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Установить валидаторы планируют в более 300 автобусах Костаная - столько ежедневно выходят на рейс. Социально уязвимым слоям населения карты для оплаты приобретут за счет городского бюджета, остальные пассажиры будут покупать сами.
Читать новость

Т
§ ТаРо
(Пользователи)
Регистрация:
30.06.16
Сообщений:
18
Re: Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в...
Отправлено: 17.09.20 - 17:28
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Создали сами себе проблему на ровном месте. Кто был в Алматы, тот знает- какой это дурдом. Во-первых, придется нанимать контролеров.Кто им будет платить ? Во-вторых, все приезжие попадают на 150 тенге, без вариантов - на себе испытал. Ну и в условиях пандемии скопление пассажиров возле валидаторов - вот вам и третья проблема. И это всё только для того, чтобы узнать доходы перевозчика. Не слишком ли дорогая цена ?
Профайл
l
§ ladas
(Пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
27
Re: Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в...
Отправлено: 17.09.20 - 19:08
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Боже... ну какие могут быть проблемы. Заходим в автобус - как обычно, выходим - как обычно. К валидатору - возле водителя, на выходе - быстренько прикладываем карту, валидатор дзинькает, и спокойно выходим. Если не работает валидатор, рядом висит объявление соответствующее и периодически объявляется по громкоговорителю, типа - "Уважаемые пассажиры, в связи с тем, что не работает валидатор, приготовьте пожалуйста за проезд, наличными по электронному тарифу валидатора. Приносим свои извинения!" И всё, какие проблемы! И хватит выдумывать всякую чушь!
Профайл
Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1246
Re: Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в...
Отправлено: 17.09.20 - 19:29
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
приготовьте пожалуйста за проезд, наличными по электронному тарифу валидатора.

Внимательно читайте, при проблемах с безналичной оплатой, едете бесплатно)))) Водители правда начнут возмущаться, требовать наличкой 80 тенге, но это их проблемы)))) В предвкушении статьи на эту тему))
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: alex_60, Змея Подколодная

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
- 41 Queries | 60 Files Loaded: 572.21 Ko | Raw HTML: 75.77 Ko -