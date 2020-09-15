Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
Отправлено: 15.09.20 - 21:24
"Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", - написал он. Читать новость
Новичок чисто деда вовы тема. Как и с Литвиненко,как и со Скриполями. Кого-то сразу в землю,а кого и с легонца зацепило. Алексею повезло что никак с Немцовым. Но я думаю дед сделал последнее китайское предупреждение. Он очень мстительный и так же Борис на протяжении долгих лет критиковать его и получил пулю в спину. Вопрос времени.
заголовок //Навальный опубликовал первый после отравления пост /// прям как из DW. какого отравления? в Омске никаких следов отравления не нашли. пробы есть. с днк . хранятся. поэтому и не боятся предлагать совместно проверить, какие пробы у нас и какие у вас. а немцы боятся. что пробы будут разные. и тогда отравители то в в германии. в германии он уже "отравлен". ну значит в германии его отравили. эта англичанка ,которая летела в германии с ним, работает под прикрытием ми6, со своей бутылкой,на которой тоже следы обнаружили, но которой (бутылки) в омске не было. и отец которой руководитель двух био лабораторий. теперь пропавшая...скрывается..
На мой взгляд у каждой из сторон своя правда, долго будут разбираться.
В январе 2020 года за Навального речь вели, там упоминали, что он власти критикует и пока не пересёк условную красную черту.
Кайрат стайер: Чего, чего? Самое главное на мой взгляд, пока телевизор выигрывает всяких блогеров и ютюберов. За Варламова первый раз слышу, скорее всего у него небольшая аудитория, подписчиков и.т.д. Навального несколько раз по суду на сутки помещали в спецприемник для административно-арестованных, в основном за участие или организацию шествии, митингов и.т.д. по большому счёту в целом для устрашения. В настоящее время действуют избирательно, но законодательная база существует, "Чебурнет" не просто так придумали, да и примеров достаточно, где привлекали к ответственности простых граждан.
Да, есть авторские контенты - это известные и не очень известные личности, смотря какая аудитория в количественном выражении, но и анонимных каналов много, некоторые в масках транслируют видеоматериалы с критикой.
Вообще везде условно существует красная черта, которую нельзя пересекать, у нас например практически все анонимы. Вот, вас взять, какой-то Абайка, якобы психолог и учишься на политолога, аудитория НГ в основном региональная небольшая, ну и эти анонимные поуехавшие конечно есть.
Ой Вань смотри какие клоуны. Клоуны банды выпускника йеля отрабатывают За него. Вывезли бутылочку воды из номера где выпускник. Ну да, в Новосибирске в крутых отелях Номера то убирают дня по три. Шпионы ФСБ провалили операцию, оставив бутылочку валяться там после его отъезда. Шпионка ми6 доставила бутылочку в Германию. И скрылась. Всё анализы потом от этой бутылочки. А не от выпускника. Какой сериал закрутился, А Меркель повелась на бутылочку. Личный гость, отравлен бутылочкой. Цирк, можно смеяться.
Kairat stayer: Вообще везде условно существует красная черта, которую нельзя пересекать, у нас например практически все анонимы. Вот, вас взять, какой-то Абайка, якобы психолог и учишься на политолога, аудитория НГ в основном региональная небольшая, ну и эти анонимные поуехавшие конечно есть.
Вот тут поподробнее пожалуйста. Кто и что пересек?
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