Re: Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в...

Отправлено: - 17:28

Создали сами себе проблему на ровном месте. Кто был в Алматы, тот знает- какой это дурдом. Во-первых, придется нанимать контролеров.Кто им будет платить ? Во-вторых, все приезжие попадают на 150 тенге, без вариантов - на себе испытал. Ну и в условиях пандемии скопление пассажиров возле валидаторов - вот вам и третья проблема. И это всё только для того, чтобы узнать доходы перевозчика. Не слишком ли дорогая цена ?