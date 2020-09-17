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Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в Костанае можно будет с 1 ноября
Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в Костанае можно будет с 1 ноября
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