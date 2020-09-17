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≡ Автомобиль сбил насмерть пешехода на ночной дороге в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39893
Автомобиль сбил насмерть пешехода на ночной дороге в Костанае
Отправлено: 17.09.20 - 11:58
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16 сентября, в 23.36, 21-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21099, следуя по улице Майлина в сторону КСК, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на 54-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неположенном месте
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
521
Re: Автомобиль сбил насмерть пешехода на ночной дороге в...
Отправлено: 17.09.20 - 11:58
#1
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вангую - 99 на рос учете..
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1246
Re: Автомобиль сбил насмерть пешехода на ночной дороге в...
Отправлено: 17.09.20 - 19:07
#2
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Цитата:
вангую - 99 на рос учете.

Какая разница. нельзя переходить дорогу в неположенном месте. И точка.
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