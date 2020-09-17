Отправлено: - 18:24

юля елиссева:

А еще был случай в 2003 году, когда на вручении дипломов студентка одного из недавно присоединенных к КГУ факультетов бывшего СХИ смачно плюнула преподу в лицо за все свои страдания, так сказать

юля елиссева:

Также требовали сдать по 1000 тенге на то, чтобы накрыть стол ученому из Астаны, который будет оппонировать на защите.

Цитата:Это помню. Вернее, сам момент не видел, но приходили активисты - собирали подписи, чтобы лишить её звания инженера. Я подписывать не стал - это вопросы в разных плоскостях. Относительно недавно был скандал с одним из замов. Сейчас подозреваю что это был он и понятно почему. Но это не точно.Цитата:Мы комиссии накрывали прямо там в аудитории, за шкафом. Потом они нас к столу позвали - мы же уже коллеги, говорят. В общем, я очнулся около дома только, когда меня однокурсник подвез.