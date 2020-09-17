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≡ Аким Рудного снял свою кандидатуру с праймериз партии "Нур Отан"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39893
Аким Рудного снял свою кандидатуру с праймериз партии "Нур Отан"
Отправлено: 17.09.20 - 17:14
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Все посты, которые агитировали за чиновника на страничке партии в Instagram, уже удалены. В рудненском филиале "Нур-Отана" сообщили причину, по которой Бахытжан Гаязов принял такое решение.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1722
Re: Аким Рудного снял свою кандидатуру с праймериз партии...
Отправлено: 17.09.20 - 17:14
#1
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Праймериз.. мы что живем в Асашай?
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
528
Re: Аким Рудного снял свою кандидатуру с праймериз партии...
Отправлено: 17.09.20 - 17:21
#2
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Понятно же, на суде он ответил что не знал про колесо, видимо аким плохой, раз не знает про такие стройки
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5002
Re: Аким Рудного снял свою кандидатуру с праймериз партии...
Отправлено: 17.09.20 - 18:33
#3
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К Газяову вопросов нет
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