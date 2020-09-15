Отправлено: - 10:28

ACROS:

монитор был бы или сбоку

abaika95: обвиняют Россию

Сабыр: Как и с Литвиненко,как и со Скриполями. Кого-то сразу в землю,а кого и с легонца зацепило.

Цитата:Скорее всего это монитор от аппарата ИВЛ. Не захотели показывать настройки или параметры его здоровья.Цитата:И правильно делают. Тем как минимум стоило уголовное дело завести и подтвердить факт отравления или опровергнуть его, а в России как: трупа нет и дела нет, обращайтесь когда умрёте.И российская версия про внезапное расстройство обмена веществ - это просто смех. Ничего себе расстройство, в кому впал.Цитата:Их гораздо больше, часто травят журналистов, причём шум не всегда поднимается и такие факты остаются неизвестными для широкой общественности. Например, Пётр Верзилов.