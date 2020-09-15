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≡ Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39893
Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
Отправлено: 15.09.20 - 21:24
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"Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", - написал он.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
412
Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
Отправлено: 17.09.20 - 01:52
#15
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Новичок чисто деда вовы тема. Как и с Литвиненко,как и со Скриполями. Кого-то сразу в землю,а кого и с легонца зацепило. Алексею повезло что никак с Немцовым. Но я думаю дед сделал последнее китайское предупреждение. Он очень мстительный и так же Борис на протяжении долгих лет критиковать его и получил пулю в спину. Вопрос времени.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
978
Re: Навальный опубликовал первый после отравления пост в...
Отправлено: 17.09.20 - 06:50
#16
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Цитата:
abaika95:
Выпуск новостей на Россия24/


Если бы Навальный смотрел телевизор, да ещё и Россию-24, то монитор был бы или сбоку или у ног: смотреть экран задрав резко голову вверх - наверное не совсем удобно.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9336
Re: Навальный опубликовал первый после отравления пост в...
Отправлено: 17.09.20 - 09:25
#17
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заголовок
//Навальный опубликовал первый после отравления пост ///
прям как из DW.
какого отравления?
в Омске никаких следов отравления не нашли.
пробы есть. с днк . хранятся.
поэтому и не боятся предлагать совместно проверить,
какие пробы у нас и какие у вас.
а немцы боятся. что пробы будут разные.
и тогда отравители то в в германии.
в германии он уже "отравлен".
ну значит в германии его отравили.
эта англичанка ,которая летела в германии с ним,
работает под прикрытием ми6, со своей бутылкой,на которой
тоже следы обнаружили, но которой (бутылки) в омске не было.
и отец которой руководитель двух био лабораторий.
теперь пропавшая...скрывается..
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
933
Re: Навальный опубликовал первый после отравления пост в...
Отправлено: 17.09.20 - 10:28
#18
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Цитата:
ACROS:
монитор был бы или сбоку


Скорее всего это монитор от аппарата ИВЛ. Не захотели показывать настройки или параметры его здоровья.

Цитата:
abaika95: обвиняют Россию


И правильно делают. Тем как минимум стоило уголовное дело завести и подтвердить факт отравления или опровергнуть его, а в России как: трупа нет и дела нет, обращайтесь когда умрёте.

И российская версия про внезапное расстройство обмена веществ - это просто смех. Ничего себе расстройство, в кому впал.

Цитата:
Сабыр: Как и с Литвиненко,как и со Скриполями. Кого-то сразу в землю,а кого и с легонца зацепило.


Их гораздо больше, часто травят журналистов, причём шум не всегда поднимается и такие факты остаются неизвестными для широкой общественности. Например, Пётр Верзилов.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2046
Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
Отправлено: 17.09.20 - 13:19
#19
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На мой взгляд у каждой из сторон своя правда, долго будут разбираться.

В январе 2020 года за Навального речь вели, там упоминали, что он власти критикует и пока не пересёк условную красную черту.

Кайрат стайер: Чего, чего? Самое главное на мой взгляд, пока телевизор выигрывает всяких блогеров и ютюберов. За Варламова первый раз слышу, скорее всего у него небольшая аудитория, подписчиков и.т.д. Навального несколько раз по суду на сутки помещали в спецприемник для административно-арестованных, в основном за участие или организацию шествии, митингов и.т.д. по большому счёту в целом для устрашения. В настоящее время действуют избирательно, но законодательная база существует, "Чебурнет" не просто так придумали, да и примеров достаточно, где привлекали к ответственности простых граждан.

Да, есть авторские контенты - это известные и не очень известные личности, смотря какая аудитория в количественном выражении, но и анонимных каналов много, некоторые в масках транслируют видеоматериалы с критикой.

Вообще везде условно существует красная черта, которую нельзя пересекать, у нас например практически все анонимы. Вот, вас взять, какой-то Абайка, якобы психолог и учишься на политолога, аудитория НГ в основном региональная небольшая, ну и эти анонимные поуехавшие конечно есть.

Подробнее здесь:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9336
Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
Отправлено: 17.09.20 - 18:23
#20
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Ой Вань смотри как и клоуны.
Клоуны банды выпускника йеля отрабатывают
За него. Вывезли бутылочку воды из номера где выпускник.
Ну да, в Новосибирске в крутых отелях
Номера то убирают дня по три.
Шпионы ФСБ провалили операцию, оставив бутылочку валяться там после его отъезда.
Шпионка ми6 доставила бутылочку в Германию. И скрылась. Всё анализы потом от этой бутылочки.
А не от выпускника.
Какой сериал закрутился,
А Меркель повелась на бутылочку.
Личный гость, отравлен бутылочкой.
Цирк, можно смеяться.

[Исправлено: alex_60, 17.09.2020 - 18:26]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7523
Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
Отправлено: 17.09.20 - 19:19
#21
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Цитата:
Kairat stayer:
Вообще везде условно существует красная черта, которую нельзя пересекать, у нас например практически все анонимы. Вот, вас взять, какой-то Абайка, якобы психолог и учишься на политолога, аудитория НГ в основном региональная небольшая, ну и эти анонимные поуехавшие конечно есть.

Вот тут поподробнее пожалуйста. Кто и что пересек?
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