Отправлено: - 14:24

abaika95:

Хотите карантин нам под шумок ввести против несуществующего вируса?

Цитата:И президент Казахстана того же хочет, по-вашему? А цель "НГ" простая - ежедневная статистика показывает динамику борьбы с пандемией. Поэтому данные по республике и выдаются ежедневно. Ежемесячная статистика не показывает практически ничего. Кроме того, "НГ" очень хочет спасти нашу власть от необходимости врать населению. Потому что рост числа заболевших за 9 дней (с 25 августа по 3 сентября) от цифры 368 до цифры 2951 вызывает вопросы, не правда ли?