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≡ К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения допросили акима Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39891
К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения допросили акима Рудного
Отправлено: 17.09.20 - 09:39
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Бахытжан Гаязов предстал перед судом в качестве свидетеля со второй попытки. В первый раз он не был допрошен потому, что письменно заявил о своей служебной занятости.
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20021
К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения допросили акима Рудного
Отправлено: 17.09.20 - 15:55
#15
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Цитата:
директор пляжа:
Тут имелось ввиду, что у господина тлеуова не было почему-то вопросов,

Попросили взять на - себя.
Пообещали - вытащить.
Тут только абайка - не понял... :lol: ;-)
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
521
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 16:11
#16
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Цитата:
drakon:
ут только абайка - не понял...

:lol:
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