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≡ Прозрачность с условиями - Данные о заболеваемости пневмонией в Костанайской области будут оглашать только ежемесячно
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39891
Прозрачность с условиями - Данные о заболеваемости пневмонией в Костанайской области будут оглашать только ежемесячно
Отправлено: 17.09.20 - 12:58
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В Костанайской области, видимо, считают, что ежемесячное предоставление важной для общества информации вполне соответствует словам главы государства о прозрачности и взаимном доверии.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1721
Re: Прозрачность с условиями - Данные о заболеваемости...
Отправлено: 17.09.20 - 12:58
#1
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надо обжаловать сей ответ, как написано в последнем абзаце ответа мырзы Дудника.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9335
Re: Прозрачность с условиями - Данные о заболеваемости...
Отправлено: 17.09.20 - 13:05
#2
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желтый квадратик страшилку
пора из шапки на сайте убрать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5000
Re: Прозрачность с условиями - Данные о заболеваемости...
Отправлено: 17.09.20 - 13:26
#3
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Цитата-/Костанайской области, видимо, считают, что ежемесячное предоставление важной для общества информации вполне соответствует словам главы государства о прозрачности и взаимном доверии./


Ну предоставляют же! Факт? А доверять никто не будет если даже каждый час эту инфу давай,народ не пробиваем) начнут возмущаются зачем нас так часто информируют? Хотите карантин нам под шумок ввести против несуществующего вируса?)
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
564
Re: Прозрачность с условиями - Данные о заболеваемости...
Отправлено: 17.09.20 - 14:24
#4
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Цитата:
abaika95:
Хотите карантин нам под шумок ввести против несуществующего вируса?

И президент Казахстана того же хочет, по-вашему? А цель "НГ" простая - ежедневная статистика показывает динамику борьбы с пандемией. Поэтому данные по республике и выдаются ежедневно. Ежемесячная статистика не показывает практически ничего. Кроме того, "НГ" очень хочет спасти нашу власть от необходимости врать населению. Потому что рост числа заболевших за 9 дней (с 25 августа по 3 сентября) от цифры 368 до цифры 2951 вызывает вопросы, не правда ли?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5000
Re: Прозрачность с условиями - Данные о заболеваемости...
Отправлено: 17.09.20 - 15:09
#5
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Цитата-/И президент Казахстана того же хочет, по-вашему?/




Я дал вам краткую ретроспективу как думал народ на каждое сообщение от властей по информации о заболевших,даже не народ так думал а хуже народа,самые активные люди города)


Поэтому вопрос про президента лишний я думаю)
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