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≡ К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения допросили акима Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39891
К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения допросили акима Рудного
Отправлено: 17.09.20 - 09:39
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Бахытжан Гаязов предстал перед судом в качестве свидетеля со второй попытки. В первый раз он не был допрошен потому, что письменно заявил о своей служебной занятости.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6931
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 09:39
#1
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Странный аким, всё у него якобы да кабы... так для чего он нужен, если о том, что происходит под носом, узнает в сми, кажется в мае..
На ум приходит только известная фраза Станиславского...
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
521
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 09:48
#2
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все спи жена..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1721
К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения допросили акима Рудного
Отправлено: 17.09.20 - 10:40
#3
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что-то очень сильно напоминает дело с цоном на КСК, когда были наказаны все пешки, но не главный. И 24 ляма так и пропали непонятно где.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7522
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 11:01
#4
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Аким области дал поручение не напрямую акиму Рудного, а якобы акиму, а может и не акиму вовсе, а кому-то еще, что было бы неплохо колесо туда поставить. Возможно неплохо. Якобы поставить. Вот с такого поручения и соответствующие ответы градоначальника. Якобы соответствующие. :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4093
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 13:21
#5
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у меня во дворе строят сарай из гнилых шпал и деньги куда то ушли, а я смотрю в окно и радуюсь, не странно ли это? Очень странно...
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5000
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 13:22
#6
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К Гаязову вопросов нет
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
521
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 14:07
#7
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Цитата:
abaika95:
К Гаязову вопросов нет

у тебя лично или ты за тлеуова лопочешь?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6931
К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения допросили акима Рудного
Отправлено: 17.09.20 - 14:13
#8
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Цитата:
maxsaf:
аким области дал поручение не напрямую акиму Рудного, а якобы акиму, а может и не акиму вовсе,

навеяло...
Одну простую сказку,
А может и не сказку,
А может не простую,
Хотим вам рассказать.
Ее мы помним с мая,
А может и не с мая,
А может и не помним,
Но будем вспоминать.
Как помнится акиму,
А может его заму,
А может быть зам заму,
Однажды повезло.
Пришла им всем идея,
В «тонн» думается двести,
А может быть и триста,
А может полкило.
В сети они смотрели,
А может не смотрели,
А может в Китай ездили,
А может в Волгоград…
Идею этой сказки,
А может и не сказки,
Не помнит даже взрослый,
Не то, что карапуз.
Хоть спорьте вы на форумах,
Хоть вы в судах пляшите,
Там, где идет строительство
Случается конфуз.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5000
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 14:28
#9
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Цитата-/у тебя лично или ты за тлеуова лопочешь?/



Если ты слепенький не заметил это заголовок статьи такой,значит НГ резюмирует: к Гаязову вопросов нет) или у тебя лопотун все же остались вопросы?)
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
521
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 14:41
#10
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черным по белому написал же вроде -
Цитата:
abaika95:
К Гаязову вопросов нет


повторяю свой вопрос, у тебя нет? или за тлеуова лопочешь?

или ты решил как попугай повторить за НГ ее заголовок, еще раз для всех?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5000
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 14:52
#11
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Черным по белыму ответил же


Цитата-/Если ты слепенький не заметил это заголовок статьи такой,значит НГ резюмирует: к Гаязову вопросов нет) или у тебя лопотун все же остались вопросы?)/
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
521
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 14:56
#12
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Цитата:
abaika95:
сли ты слепенький не заметил это заголовок статьи такой,значит НГ резюмирует: к Гаязову вопросов нет)

так там "НГ" и заголовок статьи, а причем тут ТВОЕ - "вопросов нет"?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5000
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 15:21
#13
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Цитата-/так там "НГ" и заголовок статьи, а причем тут ТВОЕ - "вопросов нет"?/




Все мы любим и уважаем НГ и если НГ резюмирует материал под заголовком "нет вопросов", то и у нас как у верных сынов и почитателей их труда не должно этих вопросов возникать!) Или ты директор против?)



Пы.сы.

Если бы директора не случилось,пришлось бы его выдумывать)
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
521
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 15:49
#14
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Тут имелось ввиду, что у господина тлеуова не было почему-то вопросов, хотя должны были быть. А зачем ты лишний раз переписал заголовок по прежнему не понятно.
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