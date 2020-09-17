Отправлено: - 14:13

maxsaf:

аким области дал поручение не напрямую акиму Рудного, а якобы акиму, а может и не акиму вовсе,

Цитата:навеяло...Одну простую сказку,А может и не сказку,А может не простую,Хотим вам рассказать.Ее мы помним с мая,А может и не с мая,А может и не помним,Но будем вспоминать.Как помнится акиму,А может его заму,А может быть зам заму,Однажды повезло.Пришла им всем идея,В «тонн» думается двести,А может быть и триста,А может полкило.В сети они смотрели,А может не смотрели,А может в Китай ездили,А может в Волгоград…Идею этой сказки,А может и не сказки,Не помнит даже взрослый,Не то, что карапуз.Хоть спорьте вы на форумах,Хоть вы в судах пляшите,Там, где идет строительствоСлучается конфуз.