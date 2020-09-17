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Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в Костанае можно будет с 1 ноября
Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в Костанае можно будет с 1 ноября
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39890
Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в Костанае можно будет с 1 ноября
Отправлено: 17.09.20 - 13:54
Установить валидаторы планируют в более 300 автобусах Костаная - столько ежедневно выходят на рейс. Социально уязвимым слоям населения карты для оплаты приобретут за счет городского бюджета, остальные пассажиры будут покупать сами.
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а
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.05.17
- Сообщений:
- 87
Re: Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в...
Отправлено: 17.09.20 - 13:54
Очень удобная вещь.два месяца я в Калининграде.зашел в автобус,сел,к тебе подошёл кондуктор ты картой оплатил или через такой валидатор. И не нужно толпиться через переднюю дверь.и скидка присутствует,если картой.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 4998
Re: Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в...
Отправлено: 17.09.20 - 14:06
Цитата-/И не нужно толпиться через переднюю дверь/
Цитата-/планшет, которое крепится возле водителя/
Придется,кондукторов брать по видимому не собираются, расплачиваться на выходе через переднюю)
Цитата-/планшет, которое крепится возле водителя/
Придется,кондукторов брать по видимому не собираются, расплачиваться на выходе через переднюю)
Re: Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в...
Отправлено: 17.09.20 - 14:09
Цитата:
В другой газете написано:
говорит заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог отдела ЖКХ г. Костаная Нуралы Есергепов. – Валидатор – он как планшет, крепится около водителя.
Если он будет один в автобусе, то ваши надежды не оправдаются... толпиться придется.
Цитата:
Вчера там же писали, что 80 по карте и 150 налом... пенсионерам 70, детям 40 по карте.
андрей 117:
И не нужно толпиться через переднюю дверь.
И не нужно толпиться через переднюю дверь.
В другой газете написано:
говорит заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог отдела ЖКХ г. Костаная Нуралы Есергепов. – Валидатор – он как планшет, крепится около водителя.
Если он будет один в автобусе, то ваши надежды не оправдаются... толпиться придется.
Цитата:
По карте проезд будет дешевле, чем за наличные, но какая именно будет разница - пока сказать не могу.
Вчера там же писали, что 80 по карте и 150 налом... пенсионерам 70, детям 40 по карте.
Re: Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в...
Отправлено: 17.09.20 - 14:10
Если будете оплачивать наличкой- то проезд 150 тг для всех категорий граждан. Если через карту, то по нынешним расценкам. Интересно, как дети будут покупать эти карты.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 526
Re: Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в...
Отправлено: 17.09.20 - 14:17
Смотря какая карта. По Онай на каспи заплатил, она моментально зачислена. А есть фирмы типа Астанинской, Астра плат. Пополняешь через каспи, сутки ждёшь зачисления, потом ещё активировать надо у водителя. Вообще не удобно
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1720
Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в Костанае можно будет с 1 ноября
Отправлено: 17.09.20 - 14:20
неужели прогресс дошел и до нашего, засиженного мухами провинциального городка?
Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в Костанае можно будет с 1 ноября
Отправлено: 17.09.20 - 14:25
Re: Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в...
Отправлено: 17.09.20 - 14:33
А что же про самое главное то не сказали. А что делать, если валидаторы не будут работать должным образом в конкретный момент времени? Вот у меня карта, на ней деньги, а ваш аппарат не работает. А налички у меня нет. Какие дальнейшие действия водителя? Особенно если этот момент не 5-10 минут, а 1-2-3-5 часов?
Re: Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в...
Отправлено: 17.09.20 - 14:40
Цитата:
так же как и газеты или хлеб. Это ж просто карта, не банковская
Козлов я:
Если через карту, то по нынешним расценкам. Интересно, как дети будут покупать эти карты.
Если через карту, то по нынешним расценкам. Интересно, как дети будут покупать эти карты.
так же как и газеты или хлеб. Это ж просто карта, не банковская
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9335
Re: Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в...
Отправлено: 17.09.20 - 14:46
стоимость проезда будет зависеть от формы оплаты.
бред какой-то.идиотизм.
это кто придумал?
ну давайте в магазинах тоже,
молоко по карте 250 тенге, а наличкой-500.
бред какой-то.идиотизм.
это кто придумал?
ну давайте в магазинах тоже,
молоко по карте 250 тенге, а наличкой-500.
Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в Костанае можно будет с 1 ноября
Отправлено: 17.09.20 - 14:52
Цитата:
Вчера писали ... При этом в случае неисправности электронной системы пассажиры, осуществляющие оплату посредством транспортных карт, имеют право на бесплатный проезд.
Сергей_я:
А что делать, если валидаторы не будут работать должным образом в конкретный момент времени?
А что делать, если валидаторы не будут работать должным образом в конкретный момент времени?
Вчера писали ... При этом в случае неисправности электронной системы пассажиры, осуществляющие оплату посредством транспортных карт, имеют право на бесплатный проезд.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9335
Оплачивать проезд в автобусах с помощью валидаторов в Костанае можно будет с 1 ноября
Отправлено: 17.09.20 - 14:58
Цитата:
а стоимость проезда водителям( компании)
оплатит алма-атинская фирма?
из расчета 150 тенге?
yudjin:
, имеют право на бесплатный проезд.
, имеют право на бесплатный проезд.
а стоимость проезда водителям( компании)
оплатит алма-атинская фирма?
из расчета 150 тенге?
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