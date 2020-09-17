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≡ По переходам не побегут пешеходы? - Корреспонденты «НГ» нашли новые странности в работе двух надземок Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39890
По переходам не побегут пешеходы? - Корреспонденты «НГ» нашли новые странности в работе двух надземок Костаная
Отправлено: 17.09.20 - 11:13
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Проблема у двух переходов общей стоимостью более 200 млн тенге была одна: не работали лифты. Сбой в их работе нам объясняли производственным браком, некачественным монтажом и даже отключением в связи с карантином.
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директор пляжа
* директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
519
Re: По переходам не побегут пешеходы? - Корреспонденты «НГ»...
Отправлено: 17.09.20 - 11:13
#1
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убрали пешеходный, после публикации вернули,
сейчас опять убрали. типы.
очередной памятник костанайской коррупции, пусть сами по нему ходят.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1766
Re: По переходам не побегут пешеходы? - Корреспонденты «НГ»...
Отправлено: 17.09.20 - 11:30
#2
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6931
Re: По переходам не побегут пешеходы? - Корреспонденты «НГ»...
Отправлено: 17.09.20 - 11:32
#3
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По Гашека лифты надо убрать СОВСЕМ, чтобы они не тянули бюджетные деньги в бездонную пропасть... потому что ни они, ни сам переход там абсолютно НЕ НУЖНЫ...
Но демонтировать эту конструкцию конечно не будут... пусть стоит, как еще одна достопримечательность для привлечения туристов и инвесторов...
И пусть управление культуры подаст его в список памятников...Памятник "Глупому освоению бюджета".
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
526
Re: По переходам не побегут пешеходы? - Корреспонденты «НГ»...
Отправлено: 17.09.20 - 14:34
#4
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Зачем входы на переход делать только на одну сторону? Нельзя было построить вместо С-формой на Х-формой. Чтобы не обходить далеко.
Да и на плитке люди будут падать зимой
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