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К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения допросили акима Рудного
К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения допросили акима Рудного
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39890
К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения допросили акима Рудного
Отправлено: 17.09.20 - 09:39
Бахытжан Гаязов предстал перед судом в качестве свидетеля со второй попытки. В первый раз он не был допрошен потому, что письменно заявил о своей служебной занятости.
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Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 09:39
Странный аким, всё у него якобы да кабы... так для чего он нужен, если о том, что происходит под носом, узнает в сми, кажется в мае..
На ум приходит только известная фраза Станиславского...
На ум приходит только известная фраза Станиславского...
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 09:48
все спи жена..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
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- 1720
К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения допросили акима Рудного
Отправлено: 17.09.20 - 10:40
что-то очень сильно напоминает дело с цоном на КСК, когда были наказаны все пешки, но не главный. И 24 ляма так и пропали непонятно где.
(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
- Сообщений:
- 7522
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 11:01
Аким области дал поручение не напрямую акиму Рудного, а якобы акиму, а может и не акиму вовсе, а кому-то еще, что было бы неплохо колесо туда поставить. Возможно неплохо. Якобы поставить. Вот с такого поручения и соответствующие ответы градоначальника. Якобы соответствующие.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 4093
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 13:21
у меня во дворе строят сарай из гнилых шпал и деньги куда то ушли, а я смотрю в окно и радуюсь, не странно ли это? Очень странно...
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 13:22
К Гаязову вопросов нет
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 14:07
Цитата:
у тебя лично или ты за тлеуова лопочешь?
abaika95:
К Гаязову вопросов нет
К Гаязову вопросов нет
у тебя лично или ты за тлеуова лопочешь?
К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения допросили акима Рудного
Отправлено: 17.09.20 - 14:13
Цитата:
навеяло...
Одну простую сказку,
А может и не сказку,
А может не простую,
Хотим вам рассказать.
Ее мы помним с мая,
А может и не с мая,
А может и не помним,
Но будем вспоминать.
Как помнится акиму,
А может его заму,
А может быть зам заму,
Однажды повезло.
Пришла им всем идея,
В «тонн» думается двести,
А может быть и триста,
А может полкило.
В сети они смотрели,
А может не смотрели,
А может в Китай ездили,
А может в Волгоград…
Идею этой сказки,
А может и не сказки,
Не помнит даже взрослый,
Не то, что карапуз.
Хоть спорьте вы на форумах,
Хоть вы в судах пляшите,
Там, где идет строительство
Случается конфуз.
maxsaf:
аким области дал поручение не напрямую акиму Рудного, а якобы акиму, а может и не акиму вовсе,
аким области дал поручение не напрямую акиму Рудного, а якобы акиму, а может и не акиму вовсе,
навеяло...
Одну простую сказку,
А может и не сказку,
А может не простую,
Хотим вам рассказать.
Ее мы помним с мая,
А может и не с мая,
А может и не помним,
Но будем вспоминать.
Как помнится акиму,
А может его заму,
А может быть зам заму,
Однажды повезло.
Пришла им всем идея,
В «тонн» думается двести,
А может быть и триста,
А может полкило.
В сети они смотрели,
А может не смотрели,
А может в Китай ездили,
А может в Волгоград…
Идею этой сказки,
А может и не сказки,
Не помнит даже взрослый,
Не то, что карапуз.
Хоть спорьте вы на форумах,
Хоть вы в судах пляшите,
Там, где идет строительство
Случается конфуз.
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 14:28
Цитата-/у тебя лично или ты за тлеуова лопочешь?/
Если ты слепенький не заметил это заголовок статьи такой,значит НГ резюмирует: к Гаязову вопросов нет) или у тебя лопотун все же остались вопросы?)
Если ты слепенький не заметил это заголовок статьи такой,значит НГ резюмирует: к Гаязову вопросов нет) или у тебя лопотун все же остались вопросы?)
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 14:41
черным по белому написал же вроде -
Цитата:
повторяю свой вопрос, у тебя нет? или за тлеуова лопочешь?
или ты решил как попугай повторить за НГ ее заголовок, еще раз для всех?
Цитата:
abaika95:
К Гаязову вопросов нет
К Гаязову вопросов нет
повторяю свой вопрос, у тебя нет? или за тлеуова лопочешь?
или ты решил как попугай повторить за НГ ее заголовок, еще раз для всех?
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 14:52
Черным по белыму ответил же
Цитата-/Если ты слепенький не заметил это заголовок статьи такой,значит НГ резюмирует: к Гаязову вопросов нет) или у тебя лопотун все же остались вопросы?)/
Цитата-/Если ты слепенький не заметил это заголовок статьи такой,значит НГ резюмирует: к Гаязову вопросов нет) или у тебя лопотун все же остались вопросы?)/
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 14:56
Цитата:
так там "НГ" и заголовок статьи, а причем тут ТВОЕ - "вопросов нет"?
abaika95:
сли ты слепенький не заметил это заголовок статьи такой,значит НГ резюмирует: к Гаязову вопросов нет)
сли ты слепенький не заметил это заголовок статьи такой,значит НГ резюмирует: к Гаязову вопросов нет)
так там "НГ" и заголовок статьи, а причем тут ТВОЕ - "вопросов нет"?
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