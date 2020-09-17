Re: По переходам не побегут пешеходы? - Корреспонденты «НГ»...

Отправлено: - 11:32

По Гашека лифты надо убрать СОВСЕМ, чтобы они не тянули бюджетные деньги в бездонную пропасть... потому что ни они, ни сам переход там абсолютно НЕ НУЖНЫ...

Но демонтировать эту конструкцию конечно не будут... пусть стоит, как еще одна достопримечательность для привлечения туристов и инвесторов...

И пусть управление культуры подаст его в список памятников...Памятник "Глупому освоению бюджета".