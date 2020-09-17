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≡ Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году: список
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39887
Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году: список
Отправлено: 17.09.20 - 10:36
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Почти половина всех дорог в Казахстане станет платной к концу 2024 года. В Нацкомпании "ҚазАвтоЖол" предоставили список данных трасс. По данным организации, внедрение платности до 2024 года запланировано поэтапно.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1718
Re: Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году:...
Отправлено: 17.09.20 - 10:36
#1
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йоптить! за езду по нашим убитым дорогам ищо и платить надо? что сборов от штрафов за маски уже не хватает?
Профайл
Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
911
Re: Какие трассы станут платными в Казахстане к 2024 году:...
Отправлено: 17.09.20 - 11:10
#2
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Жесть.
Насколько знаю - в той же РФ строят новые дороги (шикарные), но делают их платными только при условии наличия бесплатной альтернативы. А у нас старые разбитые дороги сделают платными ультимативно?
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