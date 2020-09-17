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≡ К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения допросили акима Рудного
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39887
К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения допросили акима Рудного
Отправлено: 17.09.20 - 09:39
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Бахытжан Гаязов предстал перед судом в качестве свидетеля со второй попытки. В первый раз он не был допрошен потому, что письменно заявил о своей служебной занятости.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6928
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 09:39
#1
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Странный аким, всё у него якобы да кабы... так для чего он нужен, если о том, что происходит под носом, узнает в сми, кажется в мае..
На ум приходит только известная фраза Станиславского...
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
515
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 09:48
#2
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все спи жена..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1718
К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения допросили акима Рудного
Отправлено: 17.09.20 - 10:40
#3
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что-то очень сильно напоминает дело с цоном на КСК, когда были наказаны все пешки, но не главный. И 24 ляма так и пропали непонятно где.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7522
Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...
Отправлено: 17.09.20 - 11:01
#4
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Аким области дал поручение не напрямую акиму Рудного, а якобы акиму, а может и не акиму вовсе, а кому-то еще, что было бы неплохо колесо туда поставить. Возможно неплохо. Якобы поставить. Вот с такого поручения и соответствующие ответы градоначальника. Якобы соответствующие. :lol:
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