Re: К Гаязову вопросов нет - На процессе по колесу обозрения...

Отправлено: - 09:39

Странный аким, всё у него якобы да кабы... так для чего он нужен, если о том, что происходит под носом, узнает в сми, кажется в мае..

На ум приходит только известная фраза Станиславского...