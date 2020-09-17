Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 08:56
плюс пеня за 8 месяцев.
которая продолжает капать каждый день.
идиотизм со стороны государства в том, что оно освободило на три года от подоходного налога малый бизнес.
отсрочило другие платежи.
но за вывеску- магазин- давай плати .
реально за это начислены эти налоги. в курсе вопроса просто.
что такое вывеска и что такое реклама споры идут
лет десять минимум.
и в каждом городе они решаются по своему.
у нас говорят- вывеска это индивидуализация вашей деятельности,
а значит реклама,так что вперед на оплату.
и реально похоже доказать что то можно только через суд.
или не доказать.
хотя есть закон ,который каждая их сторон понимает по своему.
многие не понимали, почему к примеру на норме, фикспрайсе,
давно нет картинок колбасы, стиральных порошков, а голые стекла.
а дело было не в бобине, а в государстве.
которая решила забрать обратно 42500 к примеру.
сделать город безликой деревней ,где только голые стены и стекла,
и нет места краскам.
рс. ау, налоговая, мы тут еще воздухом дышим на улице,
вперед,там такие суммы..
два новых КБК прям видны,
за кислород и за углекислый газ.
[Исправлено: alex_60, 17.09.2020 - 09:02]