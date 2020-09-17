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≡ Спор о вывесках на фоне карантина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39881
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 08:56
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Богата наша жизнь на противоречия. С одной стороны, правительство пытается спасти малый и средний бизнес от «коронакризиса»: вводит налоговые льготы, отсрочки по кредитам. В то же время раз за разом всплывают скандалы, в которых государство не просто не помогает, но еще и пытается вколотить дополнительный гвоздь в крышку гроба с короткой надписью МСБ. При этом чиновники заявляют, что они просто выполняют свою работу. А предприниматели говорят, что власть, наказывая их, пытается восполнить оскудевшую госказну.

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9330
Спор о вывесках на фоне карантина
Отправлено: 17.09.20 - 08:56
#1
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плюс пеня за 8 месяцев.
которая продолжает капать каждый день.
идиотизм со стороны государства в том, что оно освободило на три года от подоходного налога малый бизнес.
отсрочило другие платежи.
но за вывеску- магазин- давай плати .
реально за это начислены эти налоги. в курсе вопроса просто.
что такое вывеска и что такое реклама споры идут
лет десять минимум.
и в каждом городе они решаются по своему.
у нас говорят- вывеска это индивидуализация вашей деятельности,
а значит реклама,так что вперед на оплату.
и реально похоже доказать что то можно только через суд.
или не доказать.
хотя есть закон ,который каждая их сторон понимает по своему.
многие не понимали, почему к примеру на норме, фикспрайсе,
давно нет картинок колбасы, стиральных порошков, а голые стекла.
а дело было не в бобине, а в государстве.
которая решила забрать обратно 42500 к примеру.
сделать город безликой деревней ,где только голые стены и стекла,
и нет места краскам.

рс. ау, налоговая, мы тут еще воздухом дышим на улице,
вперед,там такие суммы..
два новых КБК прям видны,
за кислород и за углекислый газ.

[Исправлено: alex_60, 17.09.2020 - 09:02]
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