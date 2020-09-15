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≡ Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39881
Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
Отправлено: 15.09.20 - 21:24
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"Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", - написал он.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
412
Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram
Отправлено: 17.09.20 - 01:52
#15
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Новичок чисто деда вовы тема. Как и с Литвиненко,как и со Скриполями. Кого-то сразу в землю,а кого и с легонца зацепило. Алексею повезло что никак с Немцовым. Но я думаю дед сделал последнее китайское предупреждение. Он очень мстительный и так же Борис на протяжении долгих лет критиковать его и получил пулю в спину. Вопрос времени.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
978
Re: Навальный опубликовал первый после отравления пост в...
Отправлено: 17.09.20 - 06:50
#16
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Цитата:
abaika95:
Выпуск новостей на Россия24/


Если бы Навальный смотрел телевизор, да ещё и Россию-24, то монитор был бы или сбоку или у ног: смотреть экран задрав резко голову вверх - наверное не совсем удобно.
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