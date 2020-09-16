Отправлено: - 19:22

юля елиссева:

При этом неважно, каков этот автохтон был работник или управленец, лишь бы он был автохтоном, для нужного процента.. Теперь, все с точностью до наоборот, и автохтонов разбавляют нетитульными..

Цитата:Но почему-то так и осталось, без разницы, автохон - работник или управленецЗам все сделает