Навальный опубликовал первый после отравления пост в Instagram

Отправлено: - 01:52

Новичок чисто деда вовы тема. Как и с Литвиненко,как и со Скриполями. Кого-то сразу в землю,а кого и с легонца зацепило. Алексею повезло что никак с Немцовым. Но я думаю дед сделал последнее китайское предупреждение. Он очень мстительный и так же Борис на протяжении долгих лет критиковать его и получил пулю в спину. Вопрос времени.