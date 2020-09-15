Отправлено: - 22:12

abaika95:

В современном мире пофиг на правду что ты не травил оппозиционера, в современном мире главное раньше всех объявить виновного) обвиняют Россию и дальше пусть она доказывает что не верблюд,а всем уже не интересно,машина пропаганды и санкций уже завертелась)

Цитата:100%И ещё добавлю, правды никогда не узнаем (мы). И что бы хоть как то приблизиться к пониманию события - надо принять это.