Отправлено: - 12:10

Медный:

но на себя взять что-то, увы, жильцы этого дома не могут.

Цитата:взять на себя чью-то работу, за которую получили деньги?Да, Ирина, одна вчера взяла саперную лопатку и захоронила эту собаку.