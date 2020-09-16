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≡ Две казахстанские образовательные платформы атаковали хакеры
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39879
Две казахстанские образовательные платформы атаковали хакеры
Отправлено: 16.09.20 - 19:10
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DDoS-атаки, направленные на сайты kundelik.kz и bilimland.kz, зафиксировала Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT. Об этом сегодня, 16 сентября, рассказали в пресс-службе организации.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7520
Две казахстанские образовательные платформы атаковали хакеры
Отправлено: 16.09.20 - 19:10
#1
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Помнится, когда пандемия только началась, минимальная стоимость DDOS атаки 5$ рекламировалась из каждого утюга. Теперь любой обиженный школьник может устроить вендетту))

[Исправлено: maxsaf, 16.09.2020 - 19:11]
Профайл
T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
29
Re: Две казахстанские образовательные платформы атаковали хакеры
Отправлено: 16.09.20 - 19:24
#2
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кунделик стал невыносимым. какого черта там делает реклама?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7520
Re: Две казахстанские образовательные платформы атаковали хакеры
Отправлено: 16.09.20 - 21:45
#3
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Цитата:
Tenkisch:

Кто-то капусту стрижет по тихому. Не удивлюсь если сервера тормозят потому что на них крипту майнят, а потом все на DDOS и хакеров сваливают))
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
386
Две казахстанские образовательные платформы атаковали хакеры
Отправлено: 16.09.20 - 21:50
#4
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Цитата:
maxsaf:

А, кстати, да.
В этом "короноомуте" надо быть дураком если не куснуть хоть шерсти клок...
Ну капец, дожились за 30лет
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
386
Две казахстанские образовательные платформы атаковали хакеры
Отправлено: 16.09.20 - 21:52
#5
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Но нет
Нам главное семья
:-o
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
386
Две казахстанские образовательные платформы атаковали хакеры
Отправлено: 16.09.20 - 21:54
#6
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Облегчу задачу балалайке
"Кому надо, тот прекрасно понял об чем речь"
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4991
Re: Две казахстанские образовательные платформы атаковали хакеры
Отправлено: 16.09.20 - 21:59
#7
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Цитата-/кстати, да.В этом "короноомуте" надо быть дураком если не куснуть хоть шерсти клок...Ну капец, дожились за 30лет/



Сам поддержал предположение
Сам резюмировал
Сам погрустил

Информационный мазохизм какой-то)




Цитата-/Теперь любой обиженный школьник может устроить вендетту/


Это действительно вполне возможно сделать обычному школьнику?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4991
Re: Две казахстанские образовательные платформы атаковали хакеры
Отправлено: 16.09.20 - 22:02
#8
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Цитата-/Но нетНам главное семья


Цитата-/Облегчу задачу балалайке"Кому надо, тот прекрасно понял об чем речь"/



Шариков за своим любимым делом,облегчает жизнь своей балалайке)
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
386
Две казахстанские образовательные платформы атаковали хакеры
Отправлено: 16.09.20 - 22:21
#9
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ЧТД
это тебе балалайка :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7520
Re: Две казахстанские образовательные платформы атаковали хакеры
Отправлено: 16.09.20 - 22:32
#10
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Цитата:
abaika95:
Это действительно вполне возможно сделать обычному школьнику?

Как два пальца об асфальт, погуглите если интересно
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7520
Re: Две казахстанские образовательные платформы атаковали хакеры
Отправлено: 16.09.20 - 22:34
#11
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Школота даже друг друга ддосят во время онлайн игр))
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