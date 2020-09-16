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Нового своего заместителя представил аким Костанайской области
Нового своего заместителя представил аким Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 39879
Нового своего заместителя представил аким Костанайской области
Отправлено: 16.09.20 - 13:36
Новым заместителем Архимеда Мухамбетова стал Виктор Николаевич Ионенко. Он займет место экс-заместителя акима области Сергея Карплюка, который был избран депутатом сената Парламента Республики Казахстан.
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Re: Нового своего заместителя представил аким Костанайской...
Отправлено: 16.09.20 - 13:36
ротация украинцев во властной колоде. Интересно, какой процент нетитульных должен быть во властных структурах?
Нового своего заместителя представил аким Костанайской области
Отправлено: 16.09.20 - 13:52
Цитата-/ротация украинцев во властной колоде/
А что обидно? Хотелось бы башкир ротацию?)
Цитата-/Интересно, какой процент нетитульных должен быть во властных структурах?/
Неправильная постановка вопроса,сколько должно быть отдельно по национальностям во власти? Процент украинцев,процент русских и процент башкир?
Ленинская политика в действии)
А что обидно? Хотелось бы башкир ротацию?)
Цитата-/Интересно, какой процент нетитульных должен быть во властных структурах?/
Неправильная постановка вопроса,сколько должно быть отдельно по национальностям во власти? Процент украинцев,процент русских и процент башкир?
Ленинская политика в действии)
Нового своего заместителя представил аким Костанайской области
Отправлено: 16.09.20 - 14:17
Цитата:
фиолетово абсолютно.. просто раньше замами были немцы, теперь украинцы, интересная тенденция...
Цитата:
При СССР в каждой из нац.республик во всей властной цепочке был обязателен процент автохтонов. При этом неважно, каков этот автохтон был работник или управленец, лишь бы он был автохтоном, для нужного процента.. Теперь, все с точностью до наоборот, и автохтонов разбавляют нетитульными..Дескать, смотрите, у нас для всех возможности и права равные...
[Исправлено: юля елиссева, 16.09.2020 - 14:18]
abaika95:
А что обидно? Хотелось бы башкир ротацию?)
А что обидно? Хотелось бы башкир ротацию?)
фиолетово абсолютно.. просто раньше замами были немцы, теперь украинцы, интересная тенденция...
Цитата:
abaika95:
Неправильная постановка вопроса,сколько должно быть отдельно по национальностям во власти?
Неправильная постановка вопроса,сколько должно быть отдельно по национальностям во власти?
При СССР в каждой из нац.республик во всей властной цепочке был обязателен процент автохтонов. При этом неважно, каков этот автохтон был работник или управленец, лишь бы он был автохтоном, для нужного процента.. Теперь, все с точностью до наоборот, и автохтонов разбавляют нетитульными..Дескать, смотрите, у нас для всех возможности и права равные...
[Исправлено: юля елиссева, 16.09.2020 - 14:18]
(Полноправные пользователи)
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Re: Нового своего заместителя представил аким Костанайской...
Отправлено: 16.09.20 - 14:40
Как-то надолго нигде не задерживался... Разве что начальником Тарановского РЭСа подольше... Ну, будем надеяться, что на новом посту будет работать добросовестно и самоотверженно. Всего наилучшего в работе, Виктор Николаевич!
Нового своего заместителя представил аким Костанайской области
Отправлено: 16.09.20 - 15:33
Цитата-/. При этом неважно, каков этот автохтон был работник или управленец, лишь бы он был автохтоном, для нужного процента./
Ну я и говорю Ленинская политика в действии) не важно какой спец не титултьник, важно процент национальный блюсти) щас значит набор пойдет после Тарасова,Финка и Павлюченко)
Ну я и говорю Ленинская политика в действии) не важно какой спец не титултьник, важно процент национальный блюсти) щас значит набор пойдет после Тарасова,Финка и Павлюченко)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 7517
Re: Нового своего заместителя представил аким Костанайской...
Отправлено: 16.09.20 - 19:22
Цитата:
Но почему-то так и осталось, без разницы, автохон - работник или управленец Зам все сделает
юля елиссева:
При этом неважно, каков этот автохтон был работник или управленец, лишь бы он был автохтоном, для нужного процента.. Теперь, все с точностью до наоборот, и автохтонов разбавляют нетитульными..
При этом неважно, каков этот автохтон был работник или управленец, лишь бы он был автохтоном, для нужного процента.. Теперь, все с точностью до наоборот, и автохтонов разбавляют нетитульными..
Но почему-то так и осталось, без разницы, автохон - работник или управленец Зам все сделает
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
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- 1761
Нового своего заместителя представил аким Костанайской области
Отправлено: 16.09.20 - 19:48
Вот так тихо поменялся у нас главный санитарный врач страны... Зарапортовалась наверно.
a
(Полноправные пользователи)
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- 24.05.18
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- 9329
Re: Нового своего заместителя представил аким Костанайской...
Отправлено: 16.09.20 - 20:09
Но в любом случае должен состоять
В нур отане.
Хоть японец.
В нур отане.
Хоть японец.
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