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≡ 2 случая заражения КВИ зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39879
2 случая заражения КВИ зарегистрировано за прошедшие сутки в Костанайской области
Отправлено: 16.09.20 - 20:03
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COVID-19 подтвержден у жителей областного центра и города Тобыл. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщили в информационном областном штабе. Данные о заболеваемости пневмонией штаб не предоставляет с 27 августа.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9329
Re: 2 случая заражения КВИ зарегистрировано за прошедшие сутки в...
Отправлено: 16.09.20 - 20:03
#1
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За время пандемии имеем двух
Министров здравоохранения, трех главных
Санитарных врачей страны.
Дела идут своим чередом.
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