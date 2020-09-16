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≡ Нового своего заместителя представил аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39879
Нового своего заместителя представил аким Костанайской области
Отправлено: 16.09.20 - 13:36
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Новым заместителем Архимеда Мухамбетова стал Виктор Николаевич Ионенко. Он займет место экс-заместителя акима области Сергея Карплюка, который был избран депутатом сената Парламента Республики Казахстан.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1713
Re: Нового своего заместителя представил аким Костанайской...
Отправлено: 16.09.20 - 13:36
#1
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ротация украинцев во властной колоде. Интересно, какой процент нетитульных должен быть во властных структурах?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4989
Нового своего заместителя представил аким Костанайской области
Отправлено: 16.09.20 - 13:52
#2
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Цитата-/ротация украинцев во властной колоде/


А что обидно? Хотелось бы башкир ротацию?)



Цитата-/Интересно, какой процент нетитульных должен быть во властных структурах?/


Неправильная постановка вопроса,сколько должно быть отдельно по национальностям во власти? Процент украинцев,процент русских и процент башкир?

Ленинская политика в действии)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1713
Нового своего заместителя представил аким Костанайской области
Отправлено: 16.09.20 - 14:17
#3
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Цитата:
abaika95:
А что обидно? Хотелось бы башкир ротацию?)

фиолетово абсолютно.. просто раньше замами были немцы, теперь украинцы, интересная тенденция...
Цитата:
abaika95:
Неправильная постановка вопроса,сколько должно быть отдельно по национальностям во власти?

При СССР в каждой из нац.республик во всей властной цепочке был обязателен процент автохтонов. При этом неважно, каков этот автохтон был работник или управленец, лишь бы он был автохтоном, для нужного процента.. Теперь, все с точностью до наоборот, и автохтонов разбавляют нетитульными..Дескать, смотрите, у нас для всех возможности и права равные...

[Исправлено: юля елиссева, 16.09.2020 - 14:18]
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Volonter
§ Volonter
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.04.13
Сообщений:
1470
Re: Нового своего заместителя представил аким Костанайской...
Отправлено: 16.09.20 - 14:40
#4
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Как-то надолго нигде не задерживался... Разве что начальником Тарановского РЭСа подольше... Ну, будем надеяться, что на новом посту будет работать добросовестно и самоотверженно. Всего наилучшего в работе, Виктор Николаевич!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4989
Нового своего заместителя представил аким Костанайской области
Отправлено: 16.09.20 - 15:33
#5
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Цитата-/. При этом неважно, каков этот автохтон был работник или управленец, лишь бы он был автохтоном, для нужного процента./



Ну я и говорю Ленинская политика в действии) не важно какой спец не титултьник, важно процент национальный блюсти) щас значит набор пойдет после Тарасова,Финка и Павлюченко)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7517
Re: Нового своего заместителя представил аким Костанайской...
Отправлено: 16.09.20 - 19:22
#6
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Цитата:
юля елиссева:
При этом неважно, каков этот автохтон был работник или управленец, лишь бы он был автохтоном, для нужного процента.. Теперь, все с точностью до наоборот, и автохтонов разбавляют нетитульными..

Но почему-то так и осталось, без разницы, автохон - работник или управленец :lol: Зам все сделает ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1761
Нового своего заместителя представил аким Костанайской области
Отправлено: 16.09.20 - 19:48
#7
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Вот так тихо поменялся у нас главный санитарный врач страны... Зарапортовалась наверно.
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