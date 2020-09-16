Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Списать кредиты казахстанцам призвал депутат
Списать кредиты казахстанцам призвал депутат
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39879
Списать кредиты казахстанцам призвал депутат
Отправлено: 16.09.20 - 15:37
Депутат Айкын Конуров призвал провести в Казахстане широкомасштабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц, которые до пандемии исправно платили налоги.
Читать новость
Читать новость
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 9327
Re: Списать кредиты казахстанцам призвал депутат
Отправлено: 16.09.20 - 15:37
///"Необходимо провести в стране широкомасштабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц, которые до ограничительных мер исправно платили налоги,//
неравенство какое то предлагает.
тогда надо у кого нет кредитов , выдать денег
мешка по четыре на человека.
что всем было хорошо.
//"Необходимо провести в стране широкомасштабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц, которые до ограничительных мер исправно платили налоги,//
ну можно десяток взяток по двести миллионов использовать.
два миллиарда будет.
если двадцать взяток, то 4 миллиарда.
вместе с Депутатом Айкыном Конуровым народ с оптимизмом
смотрит в будущее.
неравенство какое то предлагает.
тогда надо у кого нет кредитов , выдать денег
мешка по четыре на человека.
что всем было хорошо.
//"Необходимо провести в стране широкомасштабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц, которые до ограничительных мер исправно платили налоги,//
ну можно десяток взяток по двести миллионов использовать.
два миллиарда будет.
если двадцать взяток, то 4 миллиарда.
вместе с Депутатом Айкыном Конуровым народ с оптимизмом
смотрит в будущее.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4092
Re: Списать кредиты казахстанцам призвал депутат
Отправлено: 16.09.20 - 16:16
списать навряд ли решатся, а вот приостановить до лучших времён надо бы, народ ужасно закредитован, знакомая из ломбарда говорит, хозяин берет кредит (12 % годовых), чтоб их раздать в долг населению, разумеется под высоким процентом (6% в месяц), от клиентов отбоя нет
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 976
Re: Списать кредиты казахстанцам призвал депутат
Отправлено: 16.09.20 - 17:06
Популизм чистой воды. Кто же такой смелый найдется во власти и пойдёт против частных банков: с 2008 года им вливают многомиллиардные гос.субсидии и приобретают за ДВЕ тенге - это ОТЛАЖЕННЫЙ СЕМЕЙНЫЙ бизнес и Президент №2 навряд ли пойдёт на это.
k
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.08
- Сообщений:
- 78
Re: Списать кредиты казахстанцам призвал депутат
Отправлено: 16.09.20 - 17:20
Как красиво выступил, думает за народ))). Только вопрос за чей счет банкет? за счет таких предпринимателей и физ лиц, которые принципиально в кредиты не залезают? Достали, если честно, эти отмывочные темы с легализациями, списаниями и т.д., которые "вот сейчас точно в последний раз!".. Живите, блин, по средствам! А депутату я б посоветовал лучше попиарится по поводу приведения прожиточного минимума к нормальному размеру..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 511
Списать кредиты казахстанцам призвал депутат
Отправлено: 16.09.20 - 17:26
Цитата:
господин Конуров навреное попутал, и не вкуривает что следствием этого стала новая мода - брать и не отдавать..
давайте тогда всем все спишем)), а пока хапайте кто сколько может!
интересно он станок для печатания денег запустил? а то не успеет всем.
более интересна позиция для тех кого это возможное псевдо-списание не коснется)
[Исправлено: директор пляжа, 16.09.2020 - 17:27]
У физлиц рост микрокредитов составил порядка 145 процентов, просроченная задолженность выросла на 332 процента.
господин Конуров навреное попутал, и не вкуривает что следствием этого стала новая мода - брать и не отдавать..
давайте тогда всем все спишем)), а пока хапайте кто сколько может!
интересно он станок для печатания денег запустил? а то не успеет всем.
более интересна позиция для тех кого это возможное псевдо-списание не коснется)
[Исправлено: директор пляжа, 16.09.2020 - 17:27]
l
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 25
Re: Списать кредиты казахстанцам призвал депутат
Отправлено: 16.09.20 - 17:48
Интересно, почему списывать только просроченные займы? А ведь не просроченным, также тяжело платить, даже более тяжело, потому что платят, а не в наглую халявят. У многих тоже кредиты и они стараются платить вовремя, не доедают временами, но просрочки не допускают. И что получается такие заемщики, опять побоку?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1243
Re: Списать кредиты казахстанцам призвал депутат
Отправлено: 16.09.20 - 19:08
Сколько можно? В прошлый раз списали кредиты, те же люди встали в очередь за следующим займом. Во время карантина была работа, вакансий- море, какого рожна не работали и ждали 42500. Сколько можно кормить лентяев? Государство плодит иждивенцев с геометрической прогрессией.
Могу я взять, чтоб потом не отдать, ну не страна,а сама благодать (с)
Могу я взять, чтоб потом не отдать, ну не страна,а сама благодать (с)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
|Зарегистрированные пользователи: alex_60
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать