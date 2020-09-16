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≡ Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39879
Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 10:14
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"Собачка лежит со вчерашнего вечера. Дети и взрослые оказывали ей последнюю помощь, как могли. У многих стресс и слёзы". С такими словами обратилась ко мне знакомая, которая стала свидетелем жестокого и беспощадного отстрела собак в 8 микрорайоне.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4989
Re: Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 10:14
#1
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Если отстреливаете собак вместо того чтобы их кастрировать, то хоть трупы забирайте
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1713
Re: Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 10:22
#2
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недаром ведь Борат Сагдиев говорил о стрельбе по собакам, как о национальной казахстанской традиции.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6926
Re: Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 10:27
#3
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Ирина связывалась с ветслужбой, там невнятно ответили, что да, это, мол, издержки отлова, что собаки разбежались и сдыхают во дворах. Пусть жильцы сами и убирают.

Вчера она сама и захоранивала эту собаку под дождем.
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2721
Re: Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 11:56
#4
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Как выглядит эта заметка:
1. Убивать животных можно, лишь бы детки не видели и сердобольные обыватели.
2. Оказывается, живое не сразу умирает, и даже смертельно раненое пытается спастись. В чьем-то дворе. А работники отлова не смогли его поймать. Случается.
3. Сколько детки будут смотреть на трупик? А сколько взрослые будут допускать это столько и будут. Но можно конечно жаловаться и это нужно делать, но на себя взять что-то, увы, жильцы этого дома не могут. Взять и убрать труп, пока не набежали дети, а даже если набежали, то просто убрать. Жаловаться уже потом

я бы назвал данную заметку лицемерной позицией.
В конце надо было про налоги написать: мы платим налоги и...
попробуйте не заплатить
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
6926
Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 12:10
#5
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Цитата:
Медный:
но на себя взять что-то, увы, жильцы этого дома не могут.

взять на себя чью-то работу, за которую получили деньги?
Да, Ирина, одна вчера взяла саперную лопатку и захоронила эту собаку.
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2721
Re: Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 18:16
#6
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Цитата:
yudjin:
взять на себя чью-то работу, за которую получили деньги?

ждите, пока они приедут отработать эти деньги (фэйспалм), а ваши дети пусть на трупик смотрят.
Понятно, что здесь вы не видите противоречия между ухудшением душевного здоровья детей и желанием подождать, чтобы кто-то выполнил до конца свою работу :-x
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20017
Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 18:28
#7
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Цитата:
юля елиссева:
Борат Сагдиев говорил о стрельбе по собакам, как о национальной казахстанской традиции.

Вот видишь - не наврал он... :lol: :oops: ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20017
Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 18:30
#8
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Цитата:
abaika95:
то хоть трупы забирайте

Зачем, будете интуристов - кормить... :lol: ;-)
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1243
Re: Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 19:21
#9
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На фоне этой "живодерни", чуть позже случится такое:
Цитата:
Изнасиловали собак в Нур-Султане: выяснялись новые подробности

ну или такое:
Цитата:
Живодеры забили гвозди в голову собаке в Усть-Каменогорске


Далее в расход пойдут люди.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4989
Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 19:25
#10
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Цитата-/Зачем, будете интуристов - кормить/



Ну мы же не вы,точнее ТЫ,кормящий гостей просрочкой)
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