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Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39879
Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 10:14
"Собачка лежит со вчерашнего вечера. Дети и взрослые оказывали ей последнюю помощь, как могли. У многих стресс и слёзы". С такими словами обратилась ко мне знакомая, которая стала свидетелем жестокого и беспощадного отстрела собак в 8 микрорайоне.
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Re: Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 10:14
Если отстреливаете собак вместо того чтобы их кастрировать, то хоть трупы забирайте
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1713
Re: Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 10:22
недаром ведь Борат Сагдиев говорил о стрельбе по собакам, как о национальной казахстанской традиции.
Re: Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 10:27
Ирина связывалась с ветслужбой, там невнятно ответили, что да, это, мол, издержки отлова, что собаки разбежались и сдыхают во дворах. Пусть жильцы сами и убирают.
Вчера она сама и захоранивала эту собаку под дождем.
Вчера она сама и захоранивала эту собаку под дождем.
Re: Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 11:56
Как выглядит эта заметка:
1. Убивать животных можно, лишь бы детки не видели и сердобольные обыватели.
2. Оказывается, живое не сразу умирает, и даже смертельно раненое пытается спастись. В чьем-то дворе. А работники отлова не смогли его поймать. Случается.
3. Сколько детки будут смотреть на трупик? А сколько взрослые будут допускать это столько и будут. Но можно конечно жаловаться и это нужно делать, но на себя взять что-то, увы, жильцы этого дома не могут. Взять и убрать труп, пока не набежали дети, а даже если набежали, то просто убрать. Жаловаться уже потом
я бы назвал данную заметку лицемерной позицией.
В конце надо было про налоги написать: мы платим налоги и...
попробуйте не заплатить
1. Убивать животных можно, лишь бы детки не видели и сердобольные обыватели.
2. Оказывается, живое не сразу умирает, и даже смертельно раненое пытается спастись. В чьем-то дворе. А работники отлова не смогли его поймать. Случается.
3. Сколько детки будут смотреть на трупик? А сколько взрослые будут допускать это столько и будут. Но можно конечно жаловаться и это нужно делать, но на себя взять что-то, увы, жильцы этого дома не могут. Взять и убрать труп, пока не набежали дети, а даже если набежали, то просто убрать. Жаловаться уже потом
я бы назвал данную заметку лицемерной позицией.
В конце надо было про налоги написать: мы платим налоги и...
попробуйте не заплатить
Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 12:10
Цитата:
взять на себя чью-то работу, за которую получили деньги?
Да, Ирина, одна вчера взяла саперную лопатку и захоронила эту собаку.
Медный:
но на себя взять что-то, увы, жильцы этого дома не могут.
но на себя взять что-то, увы, жильцы этого дома не могут.
взять на себя чью-то работу, за которую получили деньги?
Да, Ирина, одна вчера взяла саперную лопатку и захоронила эту собаку.
Re: Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 18:16
Цитата:
ждите, пока они приедут отработать эти деньги (фэйспалм), а ваши дети пусть на трупик смотрят.
Понятно, что здесь вы не видите противоречия между ухудшением душевного здоровья детей и желанием подождать, чтобы кто-то выполнил до конца свою работу
yudjin:
взять на себя чью-то работу, за которую получили деньги?
взять на себя чью-то работу, за которую получили деньги?
ждите, пока они приедут отработать эти деньги (фэйспалм), а ваши дети пусть на трупик смотрят.
Понятно, что здесь вы не видите противоречия между ухудшением душевного здоровья детей и желанием подождать, чтобы кто-то выполнил до конца свою работу
Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 18:28
Цитата:
Вот видишь - не наврал он...
юля елиссева:
Борат Сагдиев говорил о стрельбе по собакам, как о национальной казахстанской традиции.
Борат Сагдиев говорил о стрельбе по собакам, как о национальной казахстанской традиции.
Вот видишь - не наврал он...
Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 18:30
Цитата:
Зачем, будете интуристов - кормить...
abaika95:
то хоть трупы забирайте
то хоть трупы забирайте
Зачем, будете интуристов - кормить...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.07.13
- Сообщений:
- 1243
Re: Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 19:21
На фоне этой "живодерни", чуть позже случится такое:
Цитата:
ну или такое:
Цитата:
Далее в расход пойдут люди.
Цитата:
Изнасиловали собак в Нур-Султане: выяснялись новые подробности
ну или такое:
Цитата:
Живодеры забили гвозди в голову собаке в Усть-Каменогорске
Далее в расход пойдут люди.
Отстрел собак. Жестокий и беспощадный
Отправлено: 16.09.20 - 19:25
Цитата-/Зачем, будете интуристов - кормить/
Ну мы же не вы,точнее ТЫ,кормящий гостей просрочкой)
Ну мы же не вы,точнее ТЫ,кормящий гостей просрочкой)
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