Re: Списать кредиты казахстанцам призвал депутат

Отправлено: - 15:37

///"Необходимо провести в стране широкомасштабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц, которые до ограничительных мер исправно платили налоги,//



неравенство какое то предлагает.

тогда надо у кого нет кредитов , выдать денег

мешка по четыре на человека.

что всем было хорошо.



//"Необходимо провести в стране широкомасштабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц, которые до ограничительных мер исправно платили налоги,//



ну можно десяток взяток по двести миллионов использовать.

два миллиарда будет.

если двадцать взяток, то 4 миллиарда.



вместе с Депутатом Айкыном Конуровым народ с оптимизмом

смотрит в будущее.