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≡ Списать кредиты казахстанцам призвал депутат
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39877
Списать кредиты казахстанцам призвал депутат
Отправлено: 16.09.20 - 15:37
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Депутат Айкын Конуров призвал провести в Казахстане широкомасштабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц, которые до пандемии исправно платили налоги.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9325
Re: Списать кредиты казахстанцам призвал депутат
Отправлено: 16.09.20 - 15:37
#1
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///"Необходимо провести в стране широкомасштабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц, которые до ограничительных мер исправно платили налоги,//

неравенство какое то предлагает.
тогда надо у кого нет кредитов , выдать денег
мешка по четыре на человека.
что всем было хорошо.

//"Необходимо провести в стране широкомасштабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц, которые до ограничительных мер исправно платили налоги,//

ну можно десяток взяток по двести миллионов использовать.
два миллиарда будет.
если двадцать взяток, то 4 миллиарда.

вместе с Депутатом Айкыном Конуровым народ с оптимизмом
смотрит в будущее.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4092
Re: Списать кредиты казахстанцам призвал депутат
Отправлено: 16.09.20 - 16:16
#2
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списать навряд ли решатся, а вот приостановить до лучших времён надо бы, народ ужасно закредитован, знакомая из ломбарда говорит, хозяин берет кредит (12 % годовых), чтоб их раздать в долг населению, разумеется под высоким процентом (6% в месяц), от клиентов отбоя нет
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
976
Re: Списать кредиты казахстанцам призвал депутат
Отправлено: 16.09.20 - 17:06
#3
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Популизм чистой воды. Кто же такой смелый найдется во власти и пойдёт против частных банков: с 2008 года им вливают многомиллиардные гос.субсидии и приобретают за ДВЕ тенге - это ОТЛАЖЕННЫЙ СЕМЕЙНЫЙ бизнес и Президент №2 навряд ли пойдёт на это.
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k
* konsultant
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.05.08
Сообщений:
78
Re: Списать кредиты казахстанцам призвал депутат
Отправлено: 16.09.20 - 17:20
#4
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Как красиво выступил, думает за народ))). Только вопрос за чей счет банкет? за счет таких предпринимателей и физ лиц, которые принципиально в кредиты не залезают? Достали, если честно, эти отмывочные темы с легализациями, списаниями и т.д., которые "вот сейчас точно в последний раз!".. Живите, блин, по средствам! А депутату я б посоветовал лучше попиарится по поводу приведения прожиточного минимума к нормальному размеру..
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
511
Списать кредиты казахстанцам призвал депутат
Отправлено: 16.09.20 - 17:26
#5
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Цитата:
У физлиц рост микрокредитов составил порядка 145 процентов, просроченная задолженность выросла на 332 процента.

господин Конуров навреное попутал, и не вкуривает что следствием этого стала новая мода - брать и не отдавать..

давайте тогда всем все спишем)), а пока хапайте кто сколько может! :-x

интересно он станок для печатания денег запустил? а то не успеет всем.

более интересна позиция для тех кого это возможное псевдо-списание не коснется)

[Исправлено: директор пляжа, 16.09.2020 - 17:27]
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l
§ ladas
(Пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
25
Re: Списать кредиты казахстанцам призвал депутат
Отправлено: 16.09.20 - 17:48
#6
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Интересно, почему списывать только просроченные займы? А ведь не просроченным, также тяжело платить, даже более тяжело, потому что платят, а не в наглую халявят. У многих тоже кредиты и они стараются платить вовремя, не доедают временами, но просрочки не допускают. И что получается такие заемщики, опять побоку?
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