Отправлено: - 14:17

abaika95:

А что обидно? Хотелось бы башкир ротацию?)

abaika95:

Неправильная постановка вопроса,сколько должно быть отдельно по национальностям во власти?

[Исправлено: юля елиссева, 16.09.2020 - 14:18]

Цитата:фиолетово абсолютно.. просто раньше замами были немцы, теперь украинцы, интересная тенденция...Цитата:При СССР в каждой из нац.республик во всей властной цепочке был обязателен процент автохтонов. При этом неважно, каков этот автохтон был работник или управленец, лишь бы он был автохтоном, для нужного процента.. Теперь, все с точностью до наоборот, и автохтонов разбавляют нетитульными..Дескать, смотрите, у нас для всех возможности и права равные...