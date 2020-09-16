Отправлено: - 13:54

резкое увеличение до 90% количества установленных потребителями ОПУ, что привело к изменению объемов потребления тепловой энергии и оказывало влияние на уровни дифференцированных тарифов.

Цитата:Объёмы потребления никак не изменились, а вот нормы потребления в домах без ОПУ явно были завышены чуть не в 2 раза (туда же и потери были включены). И сколько лет люди платили за эти завышенные объёмы - тепловики не посчитали? Теперь у тепловиков при тех же расходах упали обьёмы доходов, а аппетит тот же остался, как и прежде.