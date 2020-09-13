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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 299 из 299«1...297298299
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Куратор темы: drakon
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
1986
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.09.20 - 17:30
#4471
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Поздравляю, Алекс! :-)

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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1759
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.09.20 - 18:17
#4472
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Ну и себя, родимого тоже! ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9323
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.09.20 - 18:34
#4473
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Цитата:
таноми52:
Поздравляю


спасибо.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20011
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.09.20 - 17:44
#4474
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Это наш деревенский цветочный магазин.

На этой плантации растёт 62 000 цветков... :lol: :-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20011
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.09.20 - 18:09
#4475
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Вот по почте получил приглашение на распродажу.

Всего более 72 000 цветов, 42 сорта. Продавать
будут килограммами, по дешёвым ценам.
В пятницу и субботу... :lol: :-)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20011
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.09.20 - 18:38
#4476
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Вот у приятеля, моего тоже есть Пальма.

Но его, самого, дома нету. Не то мы
бы её вытащили к воротам.До перекрёстка,
далеко - тащить... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9323
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.09.20 - 19:04
#4477
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Цитата:
drakon:
тоже есть Пальма


У нас Дома такая примерно стояла лет десять. Красивее только.
Подарили, кто, не скажу.
Потом стала сохнуть потихоньку.
С корнями что то не так стало.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
9323
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.09.20 - 19:09
#4478
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Так как опрыскиванием её водой из пульверизатора занимался я, то
Окружающим доставалось тоже,
Особенно коту Матросу.

[Исправлено: alex_60, 14.09.2020 - 19:11]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
7514
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.20 - 11:53
#4479
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Тему пора новую открыть, по совету Абайки: "Мои пособия, и как я их трачу" :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20011
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.20 - 11:54
#4480
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Не нужен мне - Ежедневник.
Вот моя деревенька.
Хотите - читайте, хотите - нет... :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20011
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.20 - 11:58
#4481
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Пособие мигранта - это 25 500 умножить на 8.
Да плюс ещё пособие за квартиру.
Думаю, что - нормальео... :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20011
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.20 - 12:18
#4482
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Вот думаю - послать, абайке.

Морская соль. Пусть в бассейн - сходит... :lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4984
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.20 - 12:22
#4483
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Цитата-/Пособие мигранта - это 25 500 умножить на 8.Да плюс ещё пособие за квартиру.Думаю, что - нормальео/




Чтож ты тогда просрочку кушаешь и еду фоткаешь в магазах как голодный ?) Пособие откладываешь на ракету что-ли?)




Цитата-/ Тему пора новую открыть, по совету Абайки: "Мои пособия, и как я их трачу/


Более скучной ветки и представить не возможно)


У одного будет просрочка
У второго лесные истории)



Цитата-/Морская соль. Пусть в бассейн - сходит/


Данке, себе оставь,тефтельки солить)
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20011
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.20 - 12:28
#4484
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Смотрю, меня абайка - не боится... :lol:
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20011
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.20 - 12:49
#4485
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Цитата:
abaika95:
У одного будет просрочка У второго лесные истории)

А ты, третью - создай... :lol: ;-)
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