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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 1986
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.09.20 - 17:30
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1759
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.09.20 - 18:17
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.09.20 - 18:34
Цитата:
спасибо.
таноми52:
Поздравляю
Поздравляю
спасибо.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.09.20 - 17:44
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.09.20 - 18:09
Вот по почте получил приглашение на распродажу.
Всего более 72 000 цветов, 42 сорта. Продавать
будут килограммами, по дешёвым ценам.
В пятницу и субботу...
Всего более 72 000 цветов, 42 сорта. Продавать
будут килограммами, по дешёвым ценам.
В пятницу и субботу...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.09.20 - 18:38
Вот у приятеля, моего тоже есть Пальма.
Но его, самого, дома нету. Не то мы
бы её вытащили к воротам.До перекрёстка,
далеко - тащить...
Но его, самого, дома нету. Не то мы
бы её вытащили к воротам.До перекрёстка,
далеко - тащить...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.09.20 - 19:04
Цитата:
У нас Дома такая примерно стояла лет десять. Красивее только.
Подарили, кто, не скажу.
Потом стала сохнуть потихоньку.
С корнями что то не так стало.
drakon:
тоже есть Пальма
тоже есть Пальма
У нас Дома такая примерно стояла лет десять. Красивее только.
Подарили, кто, не скажу.
Потом стала сохнуть потихоньку.
С корнями что то не так стало.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 14.09.20 - 19:09
Так как опрыскиванием её водой из пульверизатора занимался я, то
Окружающим доставалось тоже,
Особенно коту Матросу.
[Исправлено: alex_60, 14.09.2020 - 19:11]
Окружающим доставалось тоже,
Особенно коту Матросу.
[Исправлено: alex_60, 14.09.2020 - 19:11]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 7514
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.20 - 11:53
Тему пора новую открыть, по совету Абайки: "Мои пособия, и как я их трачу"
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.20 - 11:54
Не нужен мне - Ежедневник.
Вот моя деревенька.
Хотите - читайте, хотите - нет...
Вот моя деревенька.
Хотите - читайте, хотите - нет...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.20 - 11:58
Пособие мигранта - это 25 500 умножить на 8.
Да плюс ещё пособие за квартиру.
Думаю, что - нормальео...
Да плюс ещё пособие за квартиру.
Думаю, что - нормальео...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.20 - 12:18
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 4984
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.20 - 12:22
Цитата-/Пособие мигранта - это 25 500 умножить на 8.Да плюс ещё пособие за квартиру.Думаю, что - нормальео/
Чтож ты тогда просрочку кушаешь и еду фоткаешь в магазах как голодный ?) Пособие откладываешь на ракету что-ли?)
Цитата-/ Тему пора новую открыть, по совету Абайки: "Мои пособия, и как я их трачу/
Более скучной ветки и представить не возможно)
У одного будет просрочка
У второго лесные истории)
Цитата-/Морская соль. Пусть в бассейн - сходит/
Данке, себе оставь,тефтельки солить)
Чтож ты тогда просрочку кушаешь и еду фоткаешь в магазах как голодный ?) Пособие откладываешь на ракету что-ли?)
Цитата-/ Тему пора новую открыть, по совету Абайки: "Мои пособия, и как я их трачу/
Более скучной ветки и представить не возможно)
У одного будет просрочка
У второго лесные истории)
Цитата-/Морская соль. Пусть в бассейн - сходит/
Данке, себе оставь,тефтельки солить)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.20 - 12:28
Смотрю, меня абайка - не боится...
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 16.09.20 - 12:49
Цитата:
А ты, третью - создай...
abaika95:
У одного будет просрочка У второго лесные истории)
У одного будет просрочка У второго лесные истории)
А ты, третью - создай...
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