Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 12:22

Цитата-/Пособие мигранта - это 25 500 умножить на 8.Да плюс ещё пособие за квартиру.Думаю, что - нормальео/









Чтож ты тогда просрочку кушаешь и еду фоткаешь в магазах как голодный ?) Пособие откладываешь на ракету что-ли?)









Цитата-/ Тему пора новую открыть, по совету Абайки: "Мои пособия, и как я их трачу/





Более скучной ветки и представить не возможно)





У одного будет просрочка

У второго лесные истории)







Цитата-/Морская соль. Пусть в бассейн - сходит/





Данке, себе оставь,тефтельки солить)