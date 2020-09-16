Re: Повысить тариф на тепловую энергию в Рудном не позволили...

Отправлено: - 10:51

Вот интересно мне.... Нафи... Зачем мы общедомовые счетчики ставим? Обещали экономию... В качарах все поставили начали экономить. Комунальщики посмотрели ага.... Потери до счетчиков нужно распихать на тариф - распихали.В итоге как платили так и будем платить, токо еще за счетчик нужно заплатить и потом за его обслуживание. Ну и смысл?