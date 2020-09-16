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≡ Повысить тариф на тепловую энергию в Рудном не позволили антимонопольщики
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39875
Повысить тариф на тепловую энергию в Рудном не позволили антимонопольщики
Отправлено: 16.09.20 - 10:51
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ТОО «Рудненская теплосеть» подало заявку на увеличение тарифа для потребителей в Рудном и п. Качар. Департамент КРЕМ по Костанайской области в заявке отказал и рекомендовал пересмотреть уровни дифференцированных тарифов.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
143
Re: Повысить тариф на тепловую энергию в Рудном не позволили...
Отправлено: 16.09.20 - 10:51
#1
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Вот интересно мне.... Нафи... Зачем мы общедомовые счетчики ставим? Обещали экономию... В качарах все поставили начали экономить. Комунальщики посмотрели ага.... Потери до счетчиков нужно распихать на тариф - распихали.В итоге как платили так и будем платить, токо еще за счетчик нужно заплатить и потом за его обслуживание. Ну и смысл?
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